Lengenfeld freut sich auf den Martini-Ritt

Ort feiert Kirchweih und Patrozinium der Pfarrkirche St. Martin - vor 22 Minuten

VELBURG/LENGENFELD - Am kommenden Wochenende, vom 11. bis 13. November, vereinigen sich in Lengenfeld in der Gemeinde Velburg Tradition, Moderne und Glauben. Gefeiert werden die Kirchweih und das Patrozinium der Pfarrkirche St. Martin. Ein Höhepunkt der Festtage ist der Martini-Ritt mit Pferdesegnung bei der Martins-Kapelle, zu dem Generalvikar Isidor Vollhals erwartet wird.

Eine Reitergruppe mit mächtigen Pferden wird beim Martini-Ritt am Sonntag in Lengenfeld das Kreuz vorantragen. Zum krönenden Abschluss werden Reiter und Rösser gesegnet. © Foto: Werner Sturm



Eine Reitergruppe mit mächtigen Pferden wird beim Martini-Ritt am Sonntag in Lengenfeld das Kreuz vorantragen. Zum krönenden Abschluss werden Reiter und Rösser gesegnet. Foto: Foto: Werner Sturm



Die Kirchweih in Lengenfeld beginnt am Samstag, 11. November, um 14 Uhr, wenn vom Burschen- und Mädchen-Verein vor dem neuen Vereinsheim in der Helfenbergstraße der Kirchweihbaum aufgestellt wird. Ab 19 Uhr ist Tanz mit der Gruppe "Triangel" im Wirtshaus am Helfenberg angesagt. Von 20 bis kurz nach 2 Uhr herrscht Barbetrieb mit DJ Dero. Der Kirchweihsonntag, 12. November, beginnt um 9.30 Uhr mit dem Festgottesdienst zum Patrozinium St. Martin mit anschließender eucharistischer Prozession zur Martini-Kapelle. Um 14.15 Uhr setzt sich dann der Martini-Ritt in Bewegung.

Wann genau der erste Martini-Ritt in Lengenfeld stattgefunden hat, steht nicht fest, aber er geht sicher bis vor das Jahr 1900 zurück. Nach einer Pause während der nationalsozialistischen Zeit fand der Martiniritt ab 1947/48 bis 1956 wieder statt. 1994 wurde die Tradition wieder eingeführt.

Am kommenden Sonntag sind es wieder die Pferdefreunde Velburg mit Rainer Satzinger sowie die fleißigen Frauen und Männer vom Pfarrgemeinderat, die den Festtag organisieren. Unterstützt und gefördert wird die Traditionsveranstaltung von den Familien Winkler und Böhm vom Brauereigasthof Winkler. Viele Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung werden in dem schmucken Jura-Ort erwartet. Bereits um 13 Uhr sammeln sich die Reiter mit ihren Pferden am Parkplatz vom Winkler-Bräu. Der Auftrieb der nahezu einhundert Rösser ist immer wieder ein besonderes Spektakel. Farbenprächtig herausgeputzte Gespanne in blitzendem Geschirr, blumengeschmückte Wagen und Kutschen sind zu bestaunen. Schimmel, Rappen, Kalt- und Warmblüter, kleine Ponys, rassige Reit- und Springpferde sowie temperamentvolle und wendige Westernpferde erfreuen die Herzen der Tierliebhaber.

Um 14.15 Uhr beginnt der 24. Umritt durch den Ort hinauf zur Martini-Kapelle am Ortsrand. Angeführt wird die Pferdeprozession von der Blaskapelle aus Seubersdorf und einer Reitergruppe auf mächtigen Pferden, die das Kreuz voranträgt. Bei der Kapelle halten Pfarrer Jan Lamparski, Dekan Elmar Spöttle und Generalvikar Isidor Vollhals eine kurze Andacht mit Pferdesegnung. Zum Brauchtum gehört es, dass die Pferde geweihtes Brot und Salz bekommen. Danach erfolgt der weitere Umritt durch das Dorf. Zum krönenden Abschluss erteilen die Geistlichen der vorbeiziehenden Reiterschar mit der Lengenfelder Martinsrelique den Segen und stellen damit Menschen und Tier unter den besonderen Schutz Gottes.

Zur Kirchweih haben die Lengenfelder Frauen wieder leckere Küchel und Zwetschgenkuchen gebacken, die am Sonntag zusammen mit heißem Glühwein oder dem beliebten Martini-Trunk verkauft werden. Die örtlichen Geschäfte haben geöffnet. Im Winkler Bräustüberl und im Wirtshaus am Helfenberg werden die Gäste mit herzhaften Kirchweihschmankerln verwöhnt, zum Beispiel mit einer saftig gebratenen Gans. Zur Nachkirchweih am Montagabend verlosen die Burschen und Mädchen den Kirchweihbaum.

VON WERNER STURM