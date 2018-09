Lets-Dance-Star Ekatarina Leonova tanzt in Neumarkt

Let‘s-Dance-Gewinnerin leitet Workshops bei der Tanzsportabteilung des ASV Neumarkt - vor 37 Minuten

NEUMARKT - Die Siegerin von Let´s Dance 2017 und 2018 kommt nach Neumarkt: Ekaterina Leonova leitet am 30. September einen Tanz-Workshops bei Blau-Silber, der Tanzsportabteilung des ASV Neumarkt.

Gil Ofarim und Ekaterina Leonova haben sich durchgesetzt. Foto: Henning Kaiser (dpa)



Auf Initiative des Landestanzsportverbandes Bayern werden in der zweiten Jahreshälfte an insgesamt vier Standorten im Freistaat professionelle Tänzerinnen und Tänzer aus der RTL-Show Let´s Dance Workshops abhalten. Bei der Tanzsportabteilung (TSA) Blau-Silber in Neumarkt wird das die Siegerin der Wettbewerbe 2017 und 2018, Ekaterina Leonova, sein. Dabei hatte die TSA ausgesprochenes Glück, denn angesichts der großen Nachfrage musste das Los entscheiden.

Ekaterina Leonova, geboren in Wolgograd, ist russische Standard- und Lateintänzerin, die seit ihrem zehnten Lebensjahr im Tanzsport ihre Verwirklichung gefunden hat. Sie ist ausgebildete Tanzpädagogin und siedelte 2008 nach Deutschland über, just in dem Jahr, in dem sie zur Miss Wolgograd gekürt wurde. Mit Paul Lorenz, ihrem Tanzpartner seit 2008, gelang ihr 2012 mit dem EU- sowie World-Cup der ersehnte internationale Durchbruch. 2017 siegte sie mit Gil Ofarim bei Let´s Dance und wiederholte diesen Erfolg im Juni 2018 mit Ingolf Lück.

Am Sonntag, 30. September wird Ekaterina Leonova von 14 bis 15.30 Uhr sowie von 16 bis 17.30 Uhr zwei Workshops in den Räumen von Blau-Silber am Deiniger Weg 78 in Neumarkt leiten. Dabei wird auf ausgewählte Tänze aus den Bereichen Standard und Latein näher eingegangen.

Im ersten Teil gibt Leonova hilfreiche Tipps und Hinweise für tanzinteressierte Anfänger sowie Paare mit Grundkenntnissen, im zweiten Teil für Fortgeschrittene, Hobby- und Turnierpaare und solche, die es werden möchten.

Teilnehmen können alle Paare, die sich bis spätestens Mittwoch vor der Veranstaltung ordnungsgemäß angemeldet haben. Für Nicht-TSA Mitglieder erfolgt dies ausschließlich per Mail über gst@ltvb.de. Die Teilnahmegebühr von 15 Euro pro Person und Workshop wird vor Ort in bar eingesammelt. Weitere Details sind auf der Homepage des ASV Neumarkt unter www.asv-neumarkt.de – Tanzsport zu finden.

