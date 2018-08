Letzte Rettung für Wendehals im Landkreis Neumarkt

Nisthilfen sollen jetzt helfen — Nur fünf bis zehn Brutpaare im Landkreis

NEUMARKT - Der Faulste aller Spechte: Der Wendehals ist ein unscheinbarer, hellbrauner Vogel, der sich in Baumhöhlen oder Bruthöhlen anderer Tiere einnistet. Bayernweit ist er vom Aussterben bedroht. Bislang gibt es nur fünf bis zehn Brutpaare im Landkreis. Doch das soll sich ändern.

Agnes Hofmann, Stefan Weigl, Georg Knipfer, Werner Thumann, Maria Hanauer und Willibald Gailler (von links) hoffen auf Erfolg: 150 Nistkästen sollen dem Wendehals aus der Familie der Spechte helfen. Foto: Foto: André De Geare



"Wir hoffen, dass sich der Wendehals hier wohlfühlen wird", sagt Landrat Willibald Gailler bei einem Ortstermin in Pelchenhofen. Der Landschaftspflegeverband Neumarkt und die Kreisgruppe Neumarkt des Landesbundes für Vogelschutz starten hier ein gemeinsames Artenhilfsprojekt. 150 Nistkästen wurden in 18 verschiedenen Biotopkomplexen angebracht, einer davon auf dem Kühanger westlich von Pelchenhofen.

Der Wendehals gehört zur Familie der Spechte und verdankt seinen Namen der Fähigkeit, den Kopf um bis zu 180 Grad drehen zu können. Zuletzt ist sein Lebensraum eng geworden. "Es gibt weniger Streuobstwiesen. Rasenflächen sind verbuscht oder zugewachsen", sagt Stefan Weigl von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Neumarkt. Das sei ein Problem für den Wendehals, der kurzen Magerrasen mit Obstbäumen bevorzugt, wo er nah am Boden seine bevorzugte Nahrung, nämlich Ameisen, findet. Die Nisthilfen in Gebieten mit spärlich bewachsenen Flächen sollen nun Abhilfe schaffen.

Ein Experiment

"Es ist ein Pilotprojekt und auch ein Experiment", sagt Agnes Hofmann vom Landschaftspflegeverband. Vergleichbare Projekte hätten gezeigt, dass Nisthilfen in geeigneten Lebensräumen rasche Erfolge beim Wendehals bringen. Doch noch sei ungewiss, ob er die Nisthilfen auch annimmt. "Bei anderen Tieren sind sie beliebt, in eine sind schon Hornissen eingezogen", sagt Georg Knipfer vom Landesbund für Vogelschutz. Da der Wendehals auch kleinere Tiere wie Meisen aus Nistplätzen vertreibe, sei es möglich, dass er sie übernehme.

Die Nistkästen aus Holzbeton wiegen sechs Kilogramm und wurden in einer Höhe von etwa drei bis vier Metern an Bäumen angebracht, damit die Tiere nicht von neugierigen Menschen gestört werden. Dabei wurden Alu-Nägel verwendet, die nicht rosten, und es wurde darauf geachtet, die Bäume nicht zu beschädigen.

7000 Euro hat die Maßnahme gekostet, die zu 90 Prozent im Rahmen des Biodiversitätsprojekts "Juradistl" gefördert wird. Die Restkosten hat der Landschaftspflegeverband übernommen. Voraussetzung für die Förderung ist eine gute Dokumentation der Standorte sowie eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung, die der Landesverband für Vogelschutz übernimmt. "Wir hoffen, dass nächstes Jahr bis zu fünf Brutpaare eingezogen sind", sagt Knipfer.

LEA-VERENA MEINGAST