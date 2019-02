Lichtertisch und Holzplättchen für Kita Berngau

Beim FSV Berngau ist es seit einigen Jahren Tradition, zu Weihnachten anstelle von kleinen Geschenken an Trainer, Betreuer, Funktionäre und Co. einen Geldbetrag zu spenden.

Der 2. Kassier des Vereins, Matthias Blank, überreichte die Spende an Dunja Sturm von der Berngauer Kindertagesstätte „Sankt Peter und Paul“. © Anne Schöll



2018 kamen so 500 Euro zusammen, die nun vom 2. Kassier des Vereins, Matthias Blank, an Dunja Sturm von der Berngauer Kindertagesstätte „Sankt Peter und Paul“ überreicht wurden. Die Igelgruppe freute sich ebenso wie die Kita-Betreuer. Mit der Spende sollen Wünsche erfüllt werden, für die eigentlich kein Geld da gewesen wäre.

Auf der Liste stehen ein Lichtertisch (mit eingebautem Leuchtsystem) für das kreative Spiel und Kapla-Holzbausteine in Plättchenform zum individuellen Bauen. Derzeit betreuen 15 Voll- und Teilzeitkräfte sowie einige Praktikanten in Berngau 112 Kinder in einer Krippen- und vier Kindergartengruppen.