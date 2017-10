Lichtmast knickt um und fällt auf Ford Fiesta

75-Jähriger nimmt Fahranfängerin die Vorfahrt - vor 4 Minuten

NEUMARKT - Spektakulärer Unfall an der Neumarkter Obi-Kreuzung: Ein Senior nimmt einer Fahranfängerin die Vorfahrt und ihr Auto schleudert gegen einen Laternenmast.

Ein 75-jähriger Audi-Fahrer ist von der Freystädter Straße nach rechts in den Kurt-Romstöck-Ring eingebogen. Hierbei übersah er die Vorfahrt einer 18-jährigen Ford-Fahrerin, die stadteinwärts fuhr. Beim Zusammenstoß wurde der Ford nach links gegen einen Lichtmasten geschleudert, der dadurch umknickte und auf das Auto fiel.

Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde von dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Lichtmast wurde abtransportiert. Am Audi entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro, am Ford entstand Totalschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.

hoe