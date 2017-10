Lieder von Ludwig Hirsch im Residenzkeller

"Jedlicka & Band" schickt einen Gruß aus Mistelbach - vor 3 Stunden

NEUMARKT - Lieder von Ludwig Hirsch gibt es am Freitag, 6. Oktober, ab 19 Uhr im Gewölbekeller der Neumarkter Residenz zu hören: Die Mistelbacher Formation "Jedlicka & Band" entbietet damit einen Gruß aus Neumarkts niederösterreichischer Partnerstadt.

Jedlicka & Band geben am 6. Oktober ein Gastspiel. © Foto: Jedlicka & Band



Jedlicka & Band geben am 6. Oktober ein Gastspiel. Foto: Foto: Jedlicka & Band



Außerdem leistet sie damit einen Beitrag zur diesjährigen Reihe "Kunst im Keller" und erinnert damit an den mit seinen "dunkelgrauen Liedern" weithin bekannten Schauspieler und Sänger, der 2011 verstorben ist.

Ludwig Hirsch hat ein beeindruckendes Gesamtwerk an Titeln hinterlassen. Songs wie "Die Omama", "Spuck den Schnuller aus", "Der alte Herr Haslinger" oder "Komm, großer schwarzer Vogel" haben Kultcharakter angenommen und sind Beispiele für Hirschs Musik, wo sich Leichtigkeit und Harmonie in den Melodien mit einem oft am Ende ins Makabre oder Beängstigende zugespitzten Text verknüpften.

"Jedlicka & Band" halten mit ihrem Programm die Erinnerung an den Künstler Ludwig Hirsch wach und bieten zugleich eine eigene Interpretation seiner Lieder. Die Gruppe besteht dabei aus Michael Jedlicka (Gesang), Johanna Wanderer (Vocal Background), Karl Bergauer (Trompete und Arrangements), Klaus Lehner (Bass), Mathias Schödl (Gitarre) und Andreas Fried (Schlagzeug).

Karten für zehn Euro, ermäßigt acht Euro gibt es in der Tourist-Info in der Rathauspassage und online unter www.neumarkt-ticket.de.

nn