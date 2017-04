Liederkranz Pyrbaum reiste zurück in die achtziger Jahre

Die Konzertreihe "Musik ist Trumpf" feierte 30-jähriges Jubiläum - 10.04.2017 16:54 Uhr

PYRBAUM - Taktvoll, rhythmisch und abwechslungsreich: Die Orchester- und Chormusiker der Konzertreihe "Musik ist Trumpf" ließen den Zeitgeist der 80er Jahre in der Pyrbaumer Mehrzweckhalle wieder aufleben.

Beim Jahreskonzert „Musik ist Trumpf“ in der Mehrzweckhalle Pyrbaum stand plötzlich die Bühne voll. Das Publikum unterstützte das Jugendorchester zu „Heal the world“. © Foto: Matthias Weichmann



Grund dafür war das 30-jährige Bestehen der Konzertreihe, die deshalb mit Liedern aus dem Jahrzehnt gespickt war. Beim vom "Liederkranz Pyrbaum e. V." veranstalteten Jahreskonzert wirkten erstmals die Nachwuchsmusiker des Jugendorchesters mit, das sich vor fünf Monaten gegründet hat.

Auf die Frage, wie viele Gäste wohl zu erwarten seien, zeigte sich Hans Heinloth zu Beginn noch skeptisch. Bei dem herrlichen Wetter sei das nur schwer abzuschätzen, sagte der Vorsitzende des Veranstalters "Liederkranz Pyrbaum e. V." noch mit leichten Sorgenfalten im Gesicht. Doch diese dürften von Minute zu Minute weniger geworden sein, denn die Platzreihen füllten sich. Die rund 300 Gäste, teils aus dem Allgäu oder aus München angereist, konnten es sich im "größten Caféhaus Pyrbaums", wie Moderator Matthias Schuster die Veranstaltung passend umschrieb, auch mit Kaffee und Kuchen gut gehen lassen.

Auch Bürgermeister Guido Belzl ließ es sich nicht nehmen, das traditionelle Jahreskonzert zum Jubiläum zu besuchen und sagte: "30 Jahre, das ist eine lange Zeit voll harter Arbeit und der Ausbildung vieler Kinder und Jugendlicher. Vielen Dank für so viel Engagement."

Der Vorhang fiel, die Musik ertönte: Einen gelungenen Auftakt bescherte das Pyrbaumer Blasorchester unter der Leitung von Sebastian Streicher mit dem Egerländer Musikanten-Marsch, gefolgt von einem Medley von Udo Jürgens. Danach verstummten die Instrumente vorerst, die Stimmharmonien des gemischten Chores erfüllten die Halle. Eine moderne und kraftgeladene Interpretation von "Skandal im Sperrbezirk" bescherte den Vokalisten um Chorleiter Gerhard Seger großen Beifall.

Charmanter Auftakt

Die Zuschauer ließen sich nun immer mehr vom Takt und Rhythmus der Musik anstecken, vor allem bei Jackie Wilsons Rock-Klassiker "Reet Petite", interpretiert vom Blasorchester. Kaum einer der Gäste konnte bei diesem Hit noch die Hände oder Füße stillhalten. Die Nummer stammt ursprünglich aus den 50er Jahren, erklomm aber erst im Jahr 1986 die Chartspitze. Besonders die Solopassagen um Posaune, Saxofon und Bariton verliehen dem Song auch swinghafte Elemente.

Nur wenige Minuten später stand plötzlich ein Teil des Publikums auf dem Sängerpult der Bühne, darunter auch Bürgermeister Guido Belzl, mehrere Pyrbaumer Markträte und die Pfarrer Klaus Eyselein und Casimir Dosseh. Doch was war passiert? Schuld daran hatte das Nachwuchsorchester um Leiterin Andrea Grillenberger.

Zum Premierenauftritt des Ensembles stellte der junge Schlagzeuger die Bandmitglieder vor und erklärte den Zuschauern: "Bei uns ist die Situation wie beim 1. FC Nürnberg, wir spielen in der zweiten Liga und können uns stets verbessern. Deshalb haben wir uns heute Verstärkung vom FC Bayern geholt", so der Musiker, der auf das Mitwirken einiger Mitglieder des Blasorchesters verwies.

Dass die Jungmusiker ihre Feuertaufe mehr als bestanden haben, zeigte der große Beifall des Publikums. Die Rock-Klassiker "We will rock you" von Queen oder "Surfin U.S.A" von Chuck Berry sorgten für Begeisterung. Bei Michael Jacksons "We are the world" forderte das Jugendorchester das Publikum zum Mitsingen auf. Nach kurzem Zögern fassten sich dann aber doch einige Besucher ein Herz und musizierten mit den Jugendlichen auf der Bühne.

Abschluss mit Sinatra

Für den Abschluss des Abends sorgte dann der Sänger Cris Gardner. Der Brite wirkte bereits im Vorjahr mit und erweckte gemeinsam mit Duettpartnerin Christine Altmann den legendären Sinatra-Hit "Fly me to the moon" zum Leben. Beide Stimmen harmonierten zu einem beeindruckenden Klangbild, das mit der gemeinsamen Interpretation von "Don’t worry, be happy" in Begleitung vom Pyrbaumer Blasorchester für einen gelungenen Abschluss des Musiknachmittages sorgte.

MATTHIAS WEICHMANN