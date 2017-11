Linke-Demo erinnert an Pogromnacht in Neumarkt

Gedenken an den 9. November 1938 vor der früheren Synagoge in der Hallertorstraße - 09.11.2017 20:21 Uhr

NEUMARKT - Mit einer Demonstration hat die Ortsgruppe der Linkspartei an die Reichspogromnacht am 9. November 1938 erinnert.

Mit Kerzen und einer Ansprache: In der Hallertorstraße gedachte die Neumarkter Ortsgruppe der Linkspartei mit einer Demo an die Reichspogromnacht 1938. © F.: André De Geare



Etwa 15 Teilnehmer versammelten sich in der Hallertorstraße, wo früher die jüdische Synagoge stand. Auch hier, so Tobias Emmerling, hätten SA-Männer und Bürger Fenster und Türen zertrümmert und die beiden Wohnungen über der Synagoge zerstört. Die in Neumarkt lebenden Juden seien gewaltsam aus ihren Wohnungen geholt worden.

In Deutschland seien im November 1938 rund 30 000 Juden in KZs gebracht worden. Emmerling sagte, es sei wichtig, daran zu erinnern, damit Rassismus nie wieder Normalität wird.

