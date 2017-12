Linke fordert umfassende Transparenz in Neumarkt

NEUMARKT - Zweifel an einem wirklichen Interesse der Stadt Neumarkt an Transparenz hat der Kreisverband der Linken geäußert.

Bekommt auch Neumarkt eine Informationsfreiheitssatzung? Foto: dpa



"Informationsfreiheitssatzung ohne Freiheit" ist eine Pressemitteilung der Partei überschrieben. Der Neumarkter Stadtrat diskutiere zwar endlich über eine Informationsfreiheitssatzung, nachdem bereits zwölf andere Gemeinden im Landkreis eine beschlossen haben. Das Diskussionsergebnis des Kultur- und Verwaltungssenats sowie das Verhalten der Stadt Neumarkt zeigten aber auch, "dass kein Interesse an mehr Transparenz für alle Bürger und Journalisten gewollt ist", heißt es in der Pressemitteilung der Linken.

Nicht nur, dass die eh schon rigide Mustersatzung des Gemeindetages als Vorlage genommen worden sei, man habe sich auch dazu entschieden, eine Gebührenordnung mit teils horrenden Gebühren zur Abstimmung zu geben. Es könne nicht sein, dass Sitzungsprotokolle sowie andere öffentliche Informationen der Stadt oder des Stadtrates nur durch einen Antrag und teils zusätzliches persönliches Erscheinen vor Ort eingesehen werden könnten. "Und dann sollten die Bürger auch noch für die Wahrnehmung dieses eigentlich grundsätzlichen Rechts mit Gebühren bestraft werden", heißt es in der Linken-Pressemitteilung.

Die Stadt und der Stadtrat sollten als öffentliche Einrichtungen all ihre amtlichen Informationen frei, digital und selbstständig zur Verfügung stellen. Eine Begrenzung in jeglicher Form, sei es durch Gebühren, eine Antragsstellung oder Einschränkung des Personenkreises, widerspreche jeglichem freiheitlichen Grundsatz.

Datenbank vorgeschlagen

Der Kreisverband der Linken fordere deshalb, die Informationsfreiheitssatzung so anzupassen, dass jeder die Möglichkeit hat, amtliche Informationen der Stadt und des Stadtrats auf einfachste Weise zu erhalten. "Eine Gebührenordnung sowie die Notwendigkeit einer Antragsstellung lehnen wir strikt ab. Zudem fordern wir, dass alle amtlichen Informationen in digitaler Form im Sinne einer Datenbank oder als offene Daten (html, pdf) zur Verfügung stehen." Die Linke biete der Stadt und dem Stadtrat ihre Kenntnisse bei der Umsetzung eines entsprechenden Konzeptes an.

