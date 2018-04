Linke Jugendliche lassen in Neumarkt ihren Frust raus

Pluralistische Solidarische Jugend zog vom Bahnhof zum Rathaus - vor 11 Minuten

NEUMARKT - Mit Fahnen und Transparenten zog eine Gruppe Jugendlicher vom Neumarkter Bahnhof zum Rathaus. Die pluralistische solidarische Jugend PSJ hatte zu einer friedlichen Demonstration zum Thema "Jugendfrust" aufgerufen.

Mehr Möglichkeiten wünschen sich die Jugendlichen der PSJ in Neumarkt. © Michael Müller

Grund genug dazu geben etwa der schlechte Ausbau des ÖPNV und die bayerische Drogenpolitik. Unter dem schlechten ÖPNV leiden Jugendliche besonders, da sie oft keine Möglichkeit haben, anders mobil zu sein, hieß es. Die PSJ hat aber auch bundesweite Forderungen, wenn sie sich gegen die Kriminalisierung von Drogenkonsumenten einsetzen.

Dies würde ihrer Ansicht nach sowohl Gerichte als auch Polizei entlasten, wodurch Ressourcen frei würden, um sinnvolle und realistische Präventionsarbeit zu leisten und Suchtkranke besser behandeln zu können.

