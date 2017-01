Litzloher weihten ihr riesiges Schnee-Iglu ein

PILSACH/ LITZLOHE - Rund 120 Arbeitsstunden haben zehn Bürger aus Litzlohe gebraucht, um ein riesiges Schnee-Iglu am Feuerwehrhaus in Litzlohe zu bauen. Am Wochenende wurde es mit einem zünftigen Winterfest eingeweiht. Und wenn das Wetter mitspipelt, war es noch nicht die letzte Feier in diesem Winter.

Zehn Helferlein hatten in rund 120 Arbeitsstunden die neue Immobilie aus Schnee und Eis in Litzlohe angefertigt. © Maria Krauß



Einer der Hauptinitiatoren ist Christoph Benz, er erzählte bei der Feier: „Der Iglu-Bau war eine ganz spontane Idee“, die er mit Thomas Hollweck und Florian Segerer schließlich umsetzte.

Und so spontan wie der Bau, so gut kommt die eisige Immobilie bei den Litzlohern an: bis zu 30 Mann passen hinein. Der Belastungstest wurde bereits durchgeführt. Das Iglu hat rund fünf Meter Innendurchmesser und eine Höhe von insgesamt 2,70 Metern.

Für Aufsehen dürfte die integrierte elektrische Beleuchtung des Iglus sorgen: Es kann in verschiedenen Farben erstrahlen. 470 Bauklötze aus Schnee und Eis zählt die Immobilie, die nach Fertigstellung noch um eine Schnee-Bar für das Winterfest ergänzt wurde.

Die Litzloher waren begeistert, feierten bis tied in die Nacht. Wenn das Wetter mitspielt, so die Hauptinitiatoren, könnte es kommenden Samstag eine Fortsetzung geben.

Einen ausführlichen Text gibt es in der Dienstagsausgabe der "Neumarkter Nachrichten" (24.Januar 2016).

