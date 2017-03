Live-Musik bei der Neumarkter Kneipennacht

Die Neuauflage steigt am 1. April — Bands spielen an neun Plätzen — 20 Freikarten für NN-Leser zu gewinnen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Samstag, 1. April, steigt die erste "Neumarkter Kneipennacht": In neun Locations gibt es wie beim früheren "Kneipenfestival" auch bei der Neuauflage ganz viel Live-Musik.

Unter den Topacts sind „Gaia returns“, eine Party-Rock-Band der Extraklasse, die ihr Publikum mit einer fast schon legendären „Rocky Horror Picture Show“ begeistert. © Foto: privat



Veranstalter der Kneipennacht ist "Meinzer Musik" aus Lauf, und Martin Meinzer hat auch eine Reihe von Bands verpflichtet, die noch nicht im Neumarkter Raum aufgetreten sind.

Mit dabei sind diesmal der Berlin Club (Zhenil), das Milliöh (Fake Point), der Club drei 18 (Gaia Returns), das W3 (Art), das Koa Dahoam (Nürnberger Live), das Hillside (Benjoe), das Westside (Estico), das Kangaroo Inn (Roosters) und das Abseits (Filistine/Delamotte).

Wie immer bei dieser Art von Veranstaltungen gilt: Einmal bezahlen, überall Eintritt. Auch der Shuttle-Bus ist included. Karten zum vergünstigten Vorverkaufspreis von acht Euro gibt es in allen beteiligten Kneipen und in der Geschäftsstelle der Neumarkter Nachrichten, Mühlstraße 5. Hier bekommen unsere Abonnenten 20 Prozent ZAC-Rabatt.

Für unsere Leser gibt es auch zehn mal zwei Freikarten zu gewinnen: Einfach eine Postkarte schicken an Neumarkter Nachrichten, Mühlstraße 5, 92318 Neumarkt, Stichwort "Kneipennacht", oder per Mail an redaktion-neumarkt@pressenetz.de

Bitte vergessen Sie nicht die Telefonnummer, die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Einsendeschluss ist Donnerstag, 30. März, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Karten können dann am Veranstaltungsabend im neuen "Konzertbüro" am Oberen Markt (vor dem Müller) abgeholt werden.

