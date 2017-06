Live-Ticker Altstadtfest 2017: Bestes Wetter - und beste Feierlaune

Die Neumarkter strömen derzeit in Scharen zum Altstadtfest - Überall lange Schlangen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Das Wetter spielt mit: Sonnenschein und angenehme Temperaturen locken die Neumarkter in Scharen auf das Altstadtfest. Beste Stimmung, beste Laune, überall lange Schlangen. Altstadtfest at its best. Und durch den Stadtpark tappt ein Kamel.