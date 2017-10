Lkw erfasste Fahrradanhänger mit Einjährigem

Kind wurde bei Unfall in Regensburg schwer verletzt, Mutter steht unter Schock - vor 8 Minuten

REGENSBURG - Beim Abbiegen an der Kreuzung Frankenstraße/ Nordgaustraße hat ein Lkw-Fahrer eine Mutter mit ihrem einjährigen Kind auf dem Fahrrad umgefahren.

Der Lkw war am Freitagvormittag auf der Nordgaustraße stadteinwärts unterwegs und wollte in die Frankenstraße in Richtung Autobahn A 93 einbiegen. Dabei erfasste der Lkw den Fahrradanhänger der an dem Fahrrad der Mutter angebracht war.

Das einjährige Kind, das in dem Anhänger saß, erlitt durch die Kollision schwerste aber nicht lebensgefährliche Verletzungen, und kam in ein Krankenhaus. Auch die 33-jährige Mutter musste ärztlich betreut werden: Sie hatte einen Schock erlitten.

Die Frau war aus der gleichen Richtung wie der Lkw gekommen und nutzte den Fuß- und Radweg der Frankenstraße.

Zur Klärung der Unfallursache war die Polizeiinspektion Regensburg Nord und ein Unfall-Sachverständiger vor Ort.

Durch den Unfall kam es im Stadtnorden zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen: Für die Unfallaufnahme wurde die nördliche Fahrspur der Frankenstraße in Richtung Autobahn A 93 an der Kreuzung komplett gesperrt - voraussichtlich bis in den frühen Nachmittag.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn