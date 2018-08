Lkw fährt auf Gegenfahrbahn: Unfall in Parsberg

PARSBERG - Am frühen Donnerstagmorgen ist es in Parsberg zu einem Verkehrsunfall gekommen, weil ein Lkw-Fahrer in den Gegenverkehr gefahren ist. Eine junge Frau musste ihm ausweichen und kollidierte deshalb mit einer Absperrung. Ihr Wagen wurde stark beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Auf der Parsberger Bahnhofstraße ist es am Donnerstag, den 2. August, zu einem Unfall mit einem Lkw gekommen. Eine 24-jährige Nürnbergerin war gegen 6.35 Uhr mit ihrem weißen Peugeot 308 auf der Bahnhofstraße in Richtung Lupburger Straße unterwegs.

Lkw-Fahrer fuhr weiter

Auf Höhe des Bahnhofgebäudes, kurz vor dem Fußgängerüberweg, kam ihr ein schwarzer Lkw entgegen. Dieser befand sich etwa einen halben Meter auf der Gegenfahrspur, sodass die Peugeot-Fahrerin nach rechts ausweichen musste und mit der Metallabsperrung kollidierte.

Am Pkw entstand voraussichtlich ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Der Lkw-Fahrer, vermutlich bis 12 Tonnen mit schwarzem Planenaufbau, fuhr ohne Zusammenstoß weiter in Richtung Hohenfelser Straße.

Die Polizei Parsberg erbittet Zeugenhinweise zum Unfallhergang beziehungsweise zum Lkw unter (09492) 94110.

