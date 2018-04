Zum 11. Mal ging der Pferdetag mit einem spektakulären Holzrücke-Wettbewerb auf der Kutscheralm des Pollantener Pferdezüchters Hans Luber über die Bühne. In der Männerdomäne erobern sich zunehmend auch Frauen Anerkennung, Preise und Titel.

Mit 35 Erst-Kommunikanten ist Pfarrer Wingen am Sonntag in die Hofkirche eingezogen: Sie waren zum ersten Mal an den Tisch des Herrn geladen.