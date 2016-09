Lkw kracht auf A93 bei Weiden in Auto: Vier Verletzte

Unfallhergang noch unklar - Autobahn in Richtung Hof gesperrt - vor 30 Minuten

WEIDEN - Gegen 3.45 Uhr kollidierten am frühen Mittwochgmorgen auf der A93 zwischen der Anschlussstelle Weiden-Süd und Weiden-Frauenricht ein Lkw und ein Auto. Die Insassen des völlig zerstörten Pkw hatten großes Glück.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A93 zwischen Weiden und Hof verletzten sich am frühen Dienstagmorgen vier Menschen. © dpa



Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A93 zwischen Weiden und Hof verletzten sich am frühen Dienstagmorgen vier Menschen. Foto: dpa



Während die drei Insassen des Pkw leicht verletzt aus dem völlig zerstörten Wagen gerettet werden konnten, zog sich der Lkw-Fahrer schwere Verletzungen zu.

Offenbar hatten die drei Personen am Mittwochmorgen auf der A93 in Richtung Hof einen ganz besonders guten Schutzengel an Bord ihres Wagens. Zwischen den Anschlussstellen Weiden-Süd und Weiden-Frauenricht kollidierte der Pkw mit einem Lkw, der laut Polizei Milchprodukte transportierte. Noch ist völlig unklar, wie es zu dem Zusammenstoß kam.

Nach Angaben der Polizei Oberpfalz muss der Lkw geborgen werden. Die A93 in Richtung Hof ist noch bis etwa 8.30 Uhr gesperrt. Ein Sachverständiger ist vor Ort.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als

Mail an die Redaktion