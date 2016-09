Lkw kracht bei Weiden auf stehenden Sattelzug

WEIDEN - Nach dem schweren Unfall am frühen Mittwochmorgen, bei dem ein Lkw-Fahrer schwer verletzt wurde, krachte es gegen 10 Uhr ein zweites Mal nahe Weiden. Infolge der stundenlangen Vollsperrung auf der A93 fuhr ein Lkw am Stauende auf einen anderen Sattelzug auf.

Am Mittwoch kam es infolge des Staus zu einem zweiten Unfall auf der A93 in Richtung Hof. Zwei Lkw-Fahrer verletzten sich leicht. © News5



Offenbar hatte der Fahrer den Stau vor ihm nicht bemerkt. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber landete zwar auf der Autobahn, musste jedoch nicht eingesetzt werden.

Zum entstandenen Schaden kann die Polizei noch keine Angaben machen. Jedoch müssen beide Sattelzüge mit schwerem Gerät abgeschleppt werden, wodurch sich der Stau noch verlängert. Mittlerweile staut sich der Verkehr bis zur Anschlussstelle Luhe-Wildenau zurück.

Die A93 in Richtung Hof ist komplett gesperrt, seit nahe der Anschlussstelle Weiden-Süd in den frühen Morgenstunden ein Lkw mit einem Audi kollidierte. Bei dem Unfall wurde der Wagen einer dreiköpfigen Familie völlig zerstört, trotzdem blieben das Paar und das 17 Monate alte Kleinkind nahezu unverletzt. Der Fahrer des Lkw zog sich jedoch schwerste Verletzungen zu. Die Bergung des völlig deformierten Lkw zieht sich laut Polizeiauskunft noch bis in den frühen Mittwochnachmittag hin.

