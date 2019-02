Lkw rutscht in Graben

PARSBERG - Ein Lkw kam frühmorgens von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben, der Fahrer verletzte sich leicht.

Am Montag, 4. Februar, fuhr ein 28-jähriger Lkw-Fahrer die Industriestraße stadteinwärts, als er etwa 30 Meter nach dem Ortsschild nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete.

Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt und musste mit dem BRK in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Lkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.



Darüber hinaus ereigneten sich aufgrund der Schneeglätte mehrere . „Kleinunfälle“. Die Anzahl hielt sich jedoch trotz des lange anhaltenden starken Schneefalls "erfreulicherweise in Grenzen", meldet die Parsberger Polizei.



