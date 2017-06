Lkw-Sperren am Altstadtfest haben sich bewährt

Stadt, Polizei und Sicherheitsdienst sind sehr zufrieden - vor 49 Minuten

NEUMARKT - Das neue Sicherheitskonzept für das Altstadtfest hat sich bewährt. Stadt, Polizei und Sicherheitsdienst ziehen eine positive Bilanz. Die Altstadtfest-Anwohner sehen es etwas anders.

Ein schwerer Pfleiderer-Lkw versperrte während des Altstadtfestes die Einfahrt zum Unteren Markt. Auch die anderen wichtigen Zufahrten in die Altstadt waren durch Fahrzeuge gesichert. © Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



Ein schwerer Pfleiderer-Lkw versperrte während des Altstadtfestes die Einfahrt zum Unteren Markt. Auch die anderen wichtigen Zufahrten in die Altstadt waren durch Fahrzeuge gesichert. Foto: Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



Erstmals waren — vor dem Hintergrund der Terrorakte in Nizza, Berlin oder London — alle wichtigen Zufahrten in die Neumarkter Altstadt am Altstadtfest-Wochenende mit Lkw oder Bauhof-Fahrzeugen abgesperrt worden. Die Fahrer waren stets in der Nähe und erreichbar, um die Zufahrten in Notfällen schnell freizumachen.

Bilderstrecke zum Thema Altstadtfest 2017 Samstag 2 Am Samstag Abend gab es Altstadtfest vom Feinsten: Bei angehmen Temperaturen machten die Neumarkter die Nacht zum Tag.



Schilder wiesen auf die Rettungswege hin, die unbedingt frei bleiben mussten. An die Besucher war appelliert worden, auf große Rucksäcke oder Taschen zu verzichten. Wer solche doch dabei hatte, musste mit Taschenkontrollen rechnen. "Das Sicherheitskonzept hat sich bewährt, es ist alles gut gegangen, wir sind sehr zufrieden", sagt Franz Janka, Pressesprecher der Stadt Neumarkt.

Es sei "schon gigantisch", dass das Fest mit Zehntausenden von Besuchern so friedlich abgelaufen sei. "Keine besonderen Vorkommnisse", weder Taschendiebstähle noch Raufereien, meldet auch die Polizei. Einzig ein Pärchen war sich in die Haare geraten und es setzte zwischen den beiden Beleidigungen und eine Watschen.

Bilderstrecke zum Thema Nanu!?-Kinderfest in Neumarkt Akrobatisch, bunt, clownesk - toll war das Nanu!?-Kinderfest der Neumarkter Nachrichten in Neumarkt.



Ob im nächsten Jahr wieder alles genauso gemacht wird, ist laut Janka offen: "So ein Konzept ist immer in Bewegung, das hängt davon ab, wie sich die Lage entwickelt." Vor einem Jahr habe es die Lkw-Sperren noch nicht gegeben.

Verbotenes Liebesspiel

Die Altstadtfest-Anwohner, die aus den früheren Jahren offenbar Kummer gewöhnt sind, haben teilweise zur Selbsthilfe gegriffen und zum Teil drastische, selbst gebastelte Verbotsschilder aufgehängt. Wildpinklern wurde mit der Schere gedroht. Im Rainbügl hing vorübergehend ein Plakat, das jegliche Notdurft, Erbrechen oder gar Liebesspiele in den Gassen mit anschaulichen Piktogrammen ausdrücklich unter Verbot stellte.

ca