Lkw touchiert Sanka in der Rettungsgasse

Brummi-Fahrer scherte aus - Spiegel touchiert

REGENSBURG - Wieder einmal Stress in der Rettungsgasse: Diesmal konnten die Einsatzfahrzeuge auf der A 93 durch die gebildete Gasse fahren. Ein Brummi-Fahrer zog aber gerade da nach links, als der Sanka mit Blaulicht und Marintshorn an ihm vorbeifuhr.

Rettungswagen Foto: Harald Munzinger



Am Dienstag, 27. Juni, um 17.05 Uhr, fuhr ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn auf der A 93 in nördliche Richtung. Grund der Einsatzfahrt war eine Notarztbegleitung in ein Krankenhaus. In der bereits gebildeten Rettungsgasse scherte plötzlich auf Höhe der Anschlussstelle Königswiesen ein bis dato unbekannter Lkw in seiner Fahrspur leicht nach links aus, exakt als der Rettungswagen sich auf gleicher Höhe befand.

Dadurch wurde der rechte Außenspiegel des Rettungswagens beschädigt. Das Fahrzeug musste einsatzbedingt weiterfahren, und der Fahrer konnte auch keine nähere Beschreibung des Lkw abgeben. Es ist auch nicht bekannt, ob an dem Lkw ein Schaden entstanden ist.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Regensburg unter der Tel. 0941/5062921 entgegen.

