Lkw-Unfall in Baustelle: A 3 komplett dicht

Zwischen Parsberg und Velburg - Jetzt fließt Verkehr wieder - vor 25 Minuten

PARSBERG/VELBURG - Ein Lkw fuhr am Anfang der Baustelle auf der A 3 zwischen Parsberg und Velburg auf einen Sattelschlepper auf - verletzt wurde niemand, aber der Verkehr stand mehrere Stunden still.

Polizei © News5



Polizei Foto: News5



Am Anfang der Baustelle auf der A 3 zwischen Parsberg und Velburg rauschte ein Lkw auf seinen Vordermann, ein Sattelschlepper. Verletzt wurde niemand, Aber nach dem Anprall kippte ein Lkw um, Kühlerflüssigkeit lief aus, und der Sattelschlepper war nicht mehr fahrbereit.

Dadurch dauerten de Räumarbeiten, die Flüssigkeit musste gebunden werden, der Lkw abgeschleppt. In den engen Fahrspuren des Baustellenbereichs kamen die nachfolgenden Lastwagen dann zuerst nicht an der Unfallstelle vorbei. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Nürnberg etwa drei Stunden komplett gesperrt, der Verkehr wurde dann bei Parsberg ausgeleitet.

nn