Lob von Lobenhofer: Ehrenabend beim SV Seligenporten

PYRBAUM/SELIGENPORTEN - Über 90 Mitglieder haben sich zum Ehrenabend im SVS-Sportheim eingefunden – mehr passten nicht in den Saal. Ehrenamtsbeauftragter Josef Lobenhofer sprach dabei auch über die großen Herausforderungen, die ein Verein heutzutage bewältigen muss.

Diese „Klosterer“ sind dem Verein seit vielen Jahrzehnten treu oder erhielten mindestens eine Verdienstnadel in Silber. © Foto: André De Geare



„Sportvereine sollten heute auf Wunsch der Mitglieder möglichst viele Sportarten anbieten, möglichst für alle Altersklassen, dazu spektakuläre Veranstaltungen und eine pädagogisch wertvolle Superjugendarbeit bieten“, sagte Lobenhofer.

Dass diese Anforderungen von den Vereinen, besonders den kleineren, nicht erfüllt werden können, liege auf der Hand. Der SV Seligenporten habe in den bisherigen 68 Jahren seines Bestehens immer versucht, vieles zu realisieren, manchmal mit überzeugendem Erfolg, manchmal mit bescheidenem.

Aber zum Beispiel bei dem Thema Jugendarbeit seien die Voraussetzungen für kleine Vereine wenig günstig. Trotzdem sehe Lobenhofer gute Chancen, dass auch kleinere Vereine überleben und sogar erfolgreich sein können. Grundvoraussetzung dafür sei allerdings, dass die Mitglieder ihrem Verein die Treue halten und der Verein auch Mitarbeiter hat, die bereit sind, Funktionen im Verein zu übernehmen.

Mit besten Beispiel gingen jene Mitglieder voran, die an diesem Abend für ihre jahrzehntelange Treue ausgezeichnet wurden. Walter Eisl (1. Vorsitzender) und Markus Turinsky (2. Vorsitzender) nahmen die Ehrungen vor.

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Karlheinz Wild, Chefreporter beim Kicker, geehrt, der als Spieler, Trainer und Abteilungsleiter den Weg zu spektakulären Meisterschaften bereitete. Viel Lob gab es auch für Helmut Kleebauer und Luitpold Lindner, die lange Jahre auch als aktive Spieler beim SVS, seit insgesamt über 60 Jahre dem Verein die Treue halten.

Nach einem musikalischen Intermezzo durch „Hoideife“ (Herbert Bernad/Ali Meier) folgten die Ehrungen für besondere Verdienste um den Verein. Die Verdienstnadel in Bronze erhielten unter anderem die Spieler der 1. Fußballmannschaft des SVS, die in der Saison 2015/2016 die Meisterschaft in der Bayernliga Nord erkämpft hatten.

Die Verdienstnadel in „Bronze mit Diamant“ erhielten unter anderem die erfolgreichen Fußballtrainer der „Ersten“, Florian Schlicker und Serdal Gündogan.

Die „Verdienstnadel in Silber mit Diamant“ ging an Heinz Lock für seinen unermüdlichen Arbeitseinsatz bei Bau und Instandhaltung der Plätze. Auch Josef Lobenhober durfte sie sich ans Revers heften für seine zahlreichen Verdienste rund um den SVS.

BFV–Kreisjugendleiter Andreas Kienlein überreichte noch zwei Verbandsehrenmedaillen in Gold an Helmut Kleebauer (60 Jahre beim SVS) und Horst Rödl (40 Jahre Funktionärstätigkeit). Eine weitere Verbandsehrenmedaille in Gold geht an Luitpold Lindner (60 Jahre beim SVS).

Die Ehrungen

20 Jahre Mitgliedschaft, Ehrennadel in Bronze: Hermann Karlheinz, Ulrich Bernd, Wild Lena, Fruth Stephanie, Kugler Lisa, Forster Andrea, Forster Johannes, Forster Teresa, Helbig Christa, Sommer Philipp, Bartsch Peter, Müller Frank, Sommer Rolf, Wagner Doris, Ehlers Andre, Wagner Theo und Schöll Helmut.

25 Jahre, Silber: Gössnitzer Helmut, Lindner Christian, Wild Andreas, Meyer Monika, Brunsch Marcel, Sonntag Christopher, Scholze Kerstin, Schöll Helmut (Junior), Sturm Jochen, Bräunlein Lissy, Zehnder Gabi, Wild Norbert, Gössnitzer Benjamin, Müller Thomas, Bayer Johann, Eckhoff Ute und Heinloth Alexandra.

30 Jahre, Gold: Wild Katharina, Scherer Gabi, Selinka Sandra, Lindner Regina, Lippmann Joern und Heinloth Claudia.

40 Jahre, Gold mit Zahl 40: Bock Petra, Dotzer Erwin, Meier Petra, Kleebauer Rainer, Sommer Elke, Brandl Richard, Scherer Egbert.

50 Jahre, Gold mit Zahl 50: Wild Karlheinz.

60 Jahre, Gold mit Zahl 60: Kleebauer Helmut, Lindner Luitpold.

Verdienstnadel in Bronze: Christopher Pfeiffer, Patrick Bogner, Bauer Florian, Wolemann Kevin, Braun Alexander, Neuerer Kai, Worst Pascal, Fabian Klose, D`Adamo Lino, Christ Marco, Herzel Stanislaus, Herzner Bastian, Hobsch Patrick, Helmut Sonntag, Karl Colga, Heiner Maier, arlheinz Tischer, Erich Bärnreuther, Jürgen Seidel, Helmut Sonntag, Heike Lächele.

Verdienstnadel in Silber: Julian Schäf, Gärtner Robert, Robert Santellani, Wolfgang Meier, Bruni Wienhold, Poppele Moni, Herbert Bernad, Sandra Liebel-Meier, Vanessa Göhring-Koch, Stephi Fruth, Peter Bartsch.

Verdienstnadel in Gold: Florian Beck, Norbert Wernhammer.

Verdienstnadel in Bronze mit Diamant: Serdal Gündogan, Florian Schlicker, Manfred Rupp, Michael Fruth, Willi Fruth, Karl Meyer, Markus Turinsky, Stephan Bock, Frank Müller, Bernhard Kratzer, Wolfgang Pfirsch, Ali Meier.

Verdienstnadel in Silber mit Diamant: Heinz Lock, Lydia Meyer, Christa Rau, Dieter Meyer, Petra Meier, Lobenhofer Josef.

Die Verdienstnadel in Gold mit Diamant erhielt Josef Bock, der seit Jahrzehnten auf vielen Positionen für den Verein tätig war.

