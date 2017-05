Loch mitten in der Regensburger Straße

Wasser hatte Untergrund bei einem Gully ausgewaschen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - In der Regensburger Straße ist der Asphalt eingebrochen: Schuld war eine Auswaschung bei einem Gully.

Unter dem Asphalt war - nichts. © Wolfgang Fellner



Unter dem Asphalt war - nichts. Foto: Wolfgang Fellner



Im Unterbau der Straße hatte sich ein Hohlraum gebildet, weil Wasser nach und nach das Material fortgeschwemmt hatte. Am Mittwochabend schließlich hielt der Asphalt nicht mehr und fiel nach unten.

Über nacht wurde das Loch gesichert. Am Morgen machten sich die Arbeiter des Bauhofs an die Reparaturen. Sie füllten den Hohlraum mit Schotter auf und brachten eine Asphaltdecke auf. Bis zum Donnerstagnacchmittag sollten die arbeiten erledigt sein, so Stadtsprecher Franz Janka.

Die Ursache ist noch unklar. Straßenbauamt und Kanalbaumt suchen gemeinsam danach.

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail