Loderbacher haben ihr Dorf herausgeputzt

BERG/LODERBACH - Am Samstag wird in Loderbach das letzte Großprojekt in Sachen Dorferneuerung abgeschlossen.

Der neu gestaltete Ludwig-Kaspar-Frauenknecht-Platz in der Ortsmitte mit der Georgskirche, dem Kriegerdenkmal und dem herrlichen Baumbestand ist ein wunderbarer Blickfang. Foto: F.: Fügl



Die Loderbacher mussten aber auch lange warten, bis ein Antrag aus dem Berger Rathaus an das Amt für "Ländliche Entwicklung" in Tirschenreuth eingereicht wurde. Anlass war auch eine Anfrage einer Loderbacher Bürgerin im Rahmen einer Bürgerversammlung im Gasthaus Ehrnsberger/Warda; "Überall in der Gemeinde finden Dorferneuerungen statt oder wurden bereits beendet. Warum wird so was nicht auch in Loderbach gemacht?"

Bergs Bürgermeister Helmut Himmler nahm den Wink sofort auf. "Falls von den Bürgern eine Dorferneuerung gewünscht wird" – damit würden auch die Bürger finanziell belastet – "wird diese Angelegenheit weiter verfolgt." Ein Großteil der Anwesenden wollte es und gab dazu die Einwilligung.

Der "Ämtergang" setzte sich in Bewegung, bald wurden erste kleine Maßnahmen ergriffen, dann ging es buchstäblich Schlag auf Schlag. Vor allem im Ortskern: Die Dorfmitte wurde in Angriff genommen und erhielt ein neues, "erfrischendes" Aussehen. Auch die Bürger selbst erbrachten viel Eigeninitiative, unter anderem wurden vor kurzem "letzte Feinheiten" am Kaspar-Ludwig-Frauenknecht-Platz vorgenommen.

Prächtiger Mittelpunkt in Loderbach

Gerade dieses Areal zwischen Gotteshaus und Kriegerdenkmal nämlich war aufgrund von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen ziemlich unansehnlich geworden. Durch Eigeninitiative wurde hier wieder ein prächtiger Mittelpunkt des Dorfes geschaffen, eine wunderbare Grün- und Baumfläche mit dem Kirchturm von St. Georg im Mittelpunkt. Andere Projekte wurden nach Entscheidungen der staatlichen Behörde durchgeführt: etwa der Ausbau (mit Beleuchtung) der Ortsverbindungsstraße zum Gewerbepark an der A 3. Nicht realisiert werden konnte der geäußerte Wunsch nach einer Kneipp-Wassertretanlage. Diese sollte am Ortseingang nahe der Schwarzach errichtet werden, ist aber letztlich doch gescheitert.

Wenn nur die Herstellungs- und Unterhaltskosten nicht solche Maße erreicht hätten. Denn: Bürgermeister Helmut Himmler spricht von der bislang teuersten Dorferneuerungsmaßnahme in der Gemeinde, das Kostenvolumen umfasst beachtliche 1,75 Millionen Euro. Fakt aber bleibt: Mit der Dorferneuerung Loderbach schließt die Kommune im Monat Juli die bauliche Umsetzung des beschlossenen Vitalisierungsprozesses einschließlich einer umfassenden Erneuerung der Infrastruktur ab.

Zur offiziellen Abschlussveranstaltung sind die Loderbacher, aber auch die Bürger der Großgemeinde herzlich eingeladen. Sie findet am Samstag, 22. Juli, in der Ortsmitte von Loderbach am Ludwig-Kaspar-Frauenknecht-Platz statt. Beginn ist um 17 Uhr. Anschließend wird zum gemütlichen Beisammensein ins Festzelt am Feuerwehrhaus geladen.

Eigentlich gibt es einen doppelten Grund zum Feiern: In Loderbach nämlich findet zur gleichen Zeit auch das traditionelle Dorffest statt.

