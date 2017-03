Löhner ist seit 25 Jahren ein "Schwolli"

Traditionsverein der Chevaulegers Eskadron ehrt Mitglieder — Albert Körner als Vorsitzender bestätigt - vor 4 Minuten

NEUMARKT - Zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahl der Vorstandschaft und Ehrungen langjähriger Mitglieder haben sich die Mitglieder des Traditionsvereins der Chevaulegers Eskadron Neumarkt getroffen.

Die Chavaulegers Eskadron Neumarkt pflegen die Tradition und Mitglieder. Für 25 Jahre Mitgliedschaft gab es, unter anderem für Albert Löhner (2. v. re.), die goldene Ehrennadel mit Urkunde. © Foto: Siegfried Mandel



Vorsitzender Albert Körner gab einen Rückblick auf 2016 und schaute auf die kommenden Ereignisse dieses Jahres. So ist für dieses Jahr wieder geplant bei einer Messe in der Hofkirche am kommenden Samstag um 18.30 Uhr namentlich der verstorbenen Mitglieder zu gedenken.

Wünschenswert wäre auch wieder entsprechendes Interesse bei der Fronleichnamsprozession, dem Volksfestumzug und dem Ausflug nach Oberschleißheim zur dortigen Kutschengala. Aber auch die Teilnahme an der Totenehrung am Volkstrauertag und der Weihnachtsfeier der Vereins wird erwünscht.

Die Vorstandswahlen bestätigten Albert Körner, der seit 2011 an der Spitze der "Schwollis" steht, im Amt. Die weiteren Posten: 2. Vorstand Andreas Zeitler; 3. Vorstand Claudia Wiedermann (bisher Karin Lanzer); Kassier und Schriftführer Werner Grubert.

Als erste Aufgabe nach seiner Wiederwahl zeichnete Albert Körner fünf Mitglieder mit der goldenen Ehrennadel mit Urkunde aus. Seit 25 Jahren gehören dem Verein an: Franz Ehrnsperger, Alfred Endres, Albert Löhner, Ferdinand Lodermayer und Herbert Fischer.

Die Chevaulegers waren ursprünglich eine Gattung der leichten Kavallerie. Im Königreich Bayern bildeten sie ab 1813 die mittelschwere Kavallerie und galten bis zum Ende der Monarchie als charakteristische Waffengattung des bayerischen Heeres.

Tradition wird gepflegt

Die Traditionspflege durch die Mitglieder der "Neumarkter Eskadron", deren Vorbild bis kurz vor Beginn des ersten Weltkrieges hier eine Garnison unterhielt, ist Aufgabe des Vereins. Dieser legte am 20. September 1987 mit 25 Neumarkter Kameraden den Grundstock im Münchener Traditionsverband des ehemaligen Königlich Bayerischen IV. Chevaulegers-Regiment "König" als willkommen begrüßt. Sie wurden als "2. Chevaulegers-Eskadron Neumarkt/Opf. geführt, wobei Michael Schiller ihr Eskadron-Führer bis zu seinem Ableben war.

Am 30. Januar 1992 wurde dann von Michael Schiller mit 13 Kameraden als ein vollkommen selbständiger Verein, der "Historische Verein Neumarkter Schwadron Schwere Reiter der ehem. kgl. Bayr. Kavallerie" gegründet.

Im Dezember 1998 wurde dann eine Namensänderung des 1992 gegründeten Vereins in "Traditionsverein der Chevaulegers Eskadron Neumarkt, ehem. kgl. Bay. Kavallerie e. V." vorgenommen, der bis heute seine Gültigkeit hat.

SIEGFRIED MANDEL