Lpburg: Ein Sofa steht im Walde

Polizei bittet um Hinweise auf dreiste Umweltfrevler - vor 41 Minuten

LUPBURG - In den Vormittagsstunden des 20. Juni machte eine Spaziergängerin in einem Waldstück in den Staatsforsten bei See (Gemeinde Lupburg) eine unschöne Entdeckung.

Dieses Sofa stand in einem Waldstück bei See (Gemeinde Lupburg). © Polizei Parsberg



Dreiste Umweltfrevler waren der Meinung, ihren Bauschutt inklusive Gartenabfälle und einer Couch einfach im Wald entsorgen zu können.

Wer die abgebildete Couch kennt oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben kann, der möchte sich mit der PI Parsberg unter Telefon (09492) 9411-0 in Verbindung setzen.

