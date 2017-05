Ludwigskanal soll auch zum Baden einladen

Naherholungsziel wird noch attraktiver gestaltet — Ausstellung auf Museumsschiff? - vor 1 Stunde

BERG/NEUMARKT - In Neumarkt stehen die Figuren schon seit Monaten, jetzt sind die neuen Info-Tafeln am Ludwigskanal auch offiziell eingeweiht worden. Doch das ist noch längst nicht alles: Es gibt große Pläne für den Kanal.

Das Treidelschiff Elfriede, das in Schwarzenbach ablegt, ist beliebt bei Ausflüglern. © Günter Distler



Das Treidelschiff Elfriede, das in Schwarzenbach ablegt, ist beliebt bei Ausflüglern. Foto: Günter Distler



Glühend liegt die Sommerhitze derzeit über dem Land. Da tut eine Erfrischung dringend Not. Viele zögern da schon jetzt nicht lange und springen kurzerhand in den Ludwigskanal.

"Darf man das eigentlich?", werden da viele fragen — und bald eine eindeutige Antwort darauf bekommen. Denn die Gemeinden Berg, Burgthann, Schwarzenbruck und die Stadt Altdorf haben sich zu einer Projektgruppe zusammengetan, die den Kanal als Naherholungsziel noch attraktiver machen will.

Als einer der wichtigsten Punkte steht dabei die Einrichtung offizieller Badestellen auf der Agenda. "Die ohnehin schon von vielen genutzte Badestelle in Pfeifferhütte soll erschlossen werden. Wir wollen einen Steg zum Drauflegen installieren und Stufen, damit die Ufer und Pflanzen nicht einfach heruntergetreten werden", sagt etwa Schwarzenbrucks Bürgermeister Bernd Ernstberger. Auch bei Kettenbach in der Gemeinde Berg soll eine solche Badestelle entstehen, außerdem in Rasch, Schwarzenbach und Burgthann.

Zusätzlich zum Treidelschiff Elfriede möchte man in Burgthann auch noch ein Elektroboot anschaffen, das von Burgthann nach Rasch und zurück fahren könnte — weiter und schneller als das Treidelschiff. Außerdem schwebt den Burgthannern vor, das Kanal-Museum von der Burg auf ein Museumsschiff zu verlagern.

Zunächst einmal freut man sich aber über die neuen Info-Tafeln, die sich der Landtag 515 000 Euro kosten hat lassen und die nun von Umweltministerin Ulrike Scharf und dem Oberpfälzer Regierungspräsident Axel Bartelt präsentiert wurden. An 16 Standorten entlang des 170 Kilometer langen Kanals stehen Info-Stelen, an sieben Stellen gibt es Figurengruppen. In Neumarkt veranschaulichen diese die Arbeit eines historischen Vermessungstrupps. Weitere solche Figurengruppen gibt es am Dörlbacher Einschnitt in der Gemeinde Burgthann und am Brückkanal bei Feucht.

msm