Lupburg: Diebe in Lebensmittelladen

Hohen Sachschaden angerichtet - Zeugen gesucht - vor 49 Minuten

LUPBURG - Im Gewerbegebiet Eichenbühl stiegen Diebe in ein Lebensmittelgeschäft ein. Die bare Beute ist gering im Vergleich zum Sachschaden.

In der Nacht von Mittwoch, 21.März, auf Donnerstag, in der Zeit zwischen 19 bis 4.45 Uhr, hebelten bislang Unbekannte die Eingangstüre eines Lebensmittelgeschäftes im Gewerbegebiet Eichenbühl auf. Im dortigen Verkaufsraum entwendeten sie Bargeld in geringer Höhe. An der Türe entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Zeugen, welche zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Parsberg, Tel.: 09492/9411-0, in Verbindung zu setzen.

