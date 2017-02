Luthers Ehe: Eine entlaufene Nonne und ein Ex-Mönch

NEUMARKT - Im Rahmen des 500. Reformationsjubiläums 2017 veranstaltet das Evangelische Bildungswerk mit den evangelischen Gemeinden in Neumarkt ein Theaterstück über Katharina von Bora, die Frau Luthers, das am 2. März zur Aufführung kommt.

Die Vertreter des Evangelischen Bildungswerks, der evangelisch-lutherischen Gemeinde, des CVJM, der Landeskirchlichen Gemeinschaft und der reformierten Freikirchen werben für das Theaterstück „Katharina Lutherin“. Foto: Foto: Christine Anneser



In einer faszinierenden Szenenfolge nehmen die Zuschauer in diesem Ein-Personen-Stück an den wichtigsten Stationen des Lebens von Katharina von Bora teil. Sie wurde in eine Zeit des Umbruchs hineingeboren, die ihr ganzes Leben prägen sollte. Als mittelloses Edelfräulein gab ihr Vater sie schon in jungen Jahren ins Kloster, weil er ihr so eine Zukunft sichern wollte.

Dort im Kloster Marienthron wurde sie das erste Mal mit der reformatorischen Idee konfrontiert, die in ihr den Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben wachrief. Obwohl die Ehe der entlaufenen Nonne Katharina und des ehemaligen Mönches Martin Luther nicht aus Liebe geschlossen wurde, erwuchs aus dem gegenseitigen Respekt eine tiefe, innige Liebesbeziehung, die nicht ohne Auswirkung auf die soziale Stellung der Frau zu Beginn der Neuzeit bleiben sollte.

„Luther und Katharina waren sehr mutige Menschen, die vielen Anfeindungen ausgesetzt waren“, sagt Diakon Klaus Eifler, Geschäftsführer des Evangelischen Bildungswerks. Ihre Heirat sei ein „Zeichen gegen Papst und Teufel“ gewesen, ergänzt Martin Hermann, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde. Luther sei ein Theoretiker gewesen, Katharina eine gebildete, wirtschaftlich denkende und handelnde Frau, die auf das Geld achtete, den Haushalt führte und so der Reformation diente. „Das fasziniert mich persönlich“, sagt Doris Dauscher, Vorsitzende der Landeskirchlichen Gemeinschaft.

Das Paar blieb nicht vor Schicksalsschlägen verschont: Nur vier von ihren neun Kindern überlebten. Auch davon, von den Gedanken, Hoffnungen und Ängsten der Katharina Lutherin zu Wittenberg, wird in dem Theaterstück die Rede sein.

Geschrieben hat die 16 Szenen mit fiktiven Dialogen Mirjana Angelina vom Gospel Art Studio in München, die sich durch historische Dokumente, Briefwechsel und biografische Überlieferungen inspirieren ließ. Die Autorin wird auch die Katharina darstellen. Vor zwei Jahren war Angelina schon einmal mit einem Theaterstück in Neumarkt: als Dietrich Bonhoeffers Verlobte Maria von Wedemeyer in „Die Brautbriefe“.

Das Stück über Katharina Lutherin zu Wittenberg wird am Donnerstag, 2. März, um 19 Uhr im Saal des Landratsamtes Neumarkt aufgeführt. Veranstalter sind der CVJM, die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde, die Freie Christengemeinde Ecclesia, die Freie Evangelische Gemeinde, die Landeskirchliche Gemeinschaft Hofen und das Evangelische Bildungswerk.

Karten sind im Vorverkauf zu je zehn Euro bei den Veranstaltern und in der Tourist-Information im Rathaus sowie für zwölf Euro an der Abendkasse erhältlich.

