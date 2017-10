Lynyrd‘s Frynds im Kish: Mehr als nur Sweet Home Alabama

Lynyrd‘s Frynds will den Leuten in Postbauer-Heng Lynyrd Skynyrd näher bringen - vor 3 Stunden

POSTBAUER–HENG - Im Kish treten am Samstag, 7. Oktober, die Lynyrd‘s Frynds auf. Die Tribute Band spielt die Hits der Lynyrd Skynyrds. Karten sind im Vorverkauf bereits erhältlich.

„Lynyrd‘s Frynds“ spielen im „Kish“. Foto: F.: M. Lankes



Lynyrd’s Frynds l(i)eben die Musik von Lynyrd Skynyrd! Auch 40 Jahre nach ihrer Blütezeit verströmt sie eine Kraft, die nicht nur eingefleischte Fans in ihren Bann schlägt. Gerade weil einer breiten Öffentlichkeit nur das von allzu vielen Partycombos verunglimpfte "Sweet Home Alabama" geläufig ist, sind die Leute, die Lynyrd’s Frynds gehört haben erstaunt, welche Vielschichtigkeit in dieser Musik liegt. Der Southern Rock, ist nichts Konstruiertes. Texte aus dem Leben, vertont mit Musik, die ihre Wurzeln im Delta-Blues und der Countrymusik südlich der Dixie Line hat. Fast körperlich spürbar sind die Einflüsse des englischen Blues-Rocks der späten sechziger Jahre, welche zu einem völlig neuen Genre verschmelzen. Lynyrd’s Frynds versuchen bei ihren Auftritten die Grundprämisse Ronnie Van Zants zu beherzigen: "Die Leute wollen live hören, was sie von der Platte kennen." Musik, die direkt in die Herzen der Menschen geht. Natürlich spielen sie auch "Sweet Home Alabama" und hoffen dabei, dass Cosongwriter Ed King falsch liegt, wenn er behauptet: "Niemand kann es richtig spielen - niemand!" Die (wahrscheinlich) einzige Lynyrd-Skynyrd-Tribute-Band Deutschlands spielt für die Leute! Kein Pathos um das tragische Ende der Originalband, keine Selbstbeweihräucherung – Musik und Lebensfreude! Just let the Free Bird fly.

Kartenvorverkauf ist bei Blickpunkt Augenoptik Postbauer-Heng, online bei frankentipps.de sowie an der Abendkasse. Telefonische Reservierung über (09188) 3321 zum AK-Preis. Veranstaltungsort ist das Kish, Centrum 22, Postbauer-Heng (Rückseitig am Sportplatz). Für weitere Informationen: www.kish-live.de

nn