Mach dich dreckig: Der Neumarkter Elementelauf

NEUMARKT - Das Stadtlaufwochenende in Neumarkt ist ab diesem Jahr um eine Attraktion reicher. Am Vortag des eigentlichen Events feiert der "Neumarkter Elementelauf" seine Premiere. Auch der Mitveranstalter, der schon in einigen deutschen Städten spektakuläre "Urbanian Runs" durchgeführt hat, betritt am kommenden Samstag mit der "Elemente Edition" Neuland – mitunter ein matschiges.

Auch beim Urbanian Run 2015 in Nürnberg ging es schon über Autos. Foto: Eduard Weigert



Um 15 Uhr knallt der Startschuss vor dem Rathaus. Anders als am Sonntagmorgen müssen die Teilnehmer des Elementlaufs auf der sechs Kilometer langen Strecke 16 Hindernisse überwinden. Wer die Extraschleife in den Wald bei Holzheim mitnehmen will (insgesamt elf Kilometer), muss weitere vier Aufgaben meistern.

Wobei der Spaß eindeutig im Vordergrund steht, sagt Christoph Teller von der Hamburger Event-Agentur FanRun GmbH. "So ein Hindernisrennen läuft man im Team, mit Freunden. Da geht es nicht um die Zeit." Wenn ein Teilnehmer – bisher haben sich rund 400 angemeldet – an einem Hindernis scheitert: "So what? Ich sage da immer, zehn Liegestützen und weiter geht’s."

Als Service für Zuschauer stellen wir alle Hindernisse kurz vor:

1. Mall was Neues: Schon kurz nach dem Startschuss rasen die Läufer quer durch den "Neuen Markt". Dieses Warm-Up sollte ihnen noch keine großen Probleme bereiten.

2. Licht am Ende des Tunnels: Im LGS-Park warten vier Aufgaben. Die erste ist nichts für Klaustrophobiker, denn es geht durch einen Tunnel unterm Ludwigskanal hindurch. Nasse Füße sind da nicht zu vermeiden.

3. Kraftwerk: Jetzt ist Armkraft gefragt. Die Athleten hangeln sich von Bühnenträger zu Bühnenträger. Die Beine bekommen eine Pause.

4. B(r)ück dich, du Sau: Unter gespannten Seilen hindurch geht es über die Holzbrücke im LGS-Park.

5. Slackstar: An der Holzheimer Kanalbrücke sind Slacklines über den Kanal gespannt. Wer die Balance nicht halten kann, geht baden.

6. Fisherman’s Lake: Die Schwimmstrecke des Elementlaufs geht quer durch den See im LGS-Park.

7. Jump the car 1: Der Klassiker der Urbanian Runs, das Auto-Springen, wartet auf dem Volksfestplatz.

8. Guck in die Röhre: Bei der Heubrücke quetschen sich die Läufer durchs 28 Meter lange Rohre.

9. Halfpipe: Die Skater-Rampe hoch zu kommen ist nicht so einfach.

10. Hürdenlauf: über die Fahrradständer auf dem Festplatz.

11. Stairway to heaven: Nun warten Strohballen auf dem Bolzplatz.

12. Channel Crossing: Schon wieder geht es durch den alten Kanal.

13. Wall of Lammsbräu: ein bierisch schweres Hindernis an der Freystädter Straße.

14. Netz geht’s ab: Übers Netz hinauf auf die Brücke bei der Gansbräu.

15. Jump the car 2: Auch am Oberen Tor versperren Autos den Weg.

16. Rush Hour: Das große Finale nur wenige Meter vor dem Ziel.

Die zusätzlichen Hindernisse auf der längeren Strecke:

1. Tyre Tracks: Ein Rendezvous mit Autoreifen; 2. Matsch Bögl Mountain: Ein tückischer Lehmhügel; 3. Container Fracht: Ein Container voller Sägespäne; 4. Lass dich nicht hängen: Die steile Brückenböschung hinauf.

