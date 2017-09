Machete lag griffbereit auf Beifahrersitz

NEUMARKT - "Zur Verteidigung" hatte ein Autofahrer in Neumarkt eine Machete griffberiet auf dem Beifahrersitz liegen.

Der gestoppte Autofahrer traut sich offenbar nur noch bewaffnet auf die Straßen Neumarkts. © machete



Am Freitag um 16.15 Uhr wurde in Neumarkt in der Pelchenhofener Straße ein 44-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Dabei wurde im Fußraum des Beifahrersitzes eine Machete mit einer ca. 35 cm langen feststehenden Klinge aufgefunden. Der Betroffene gab an, dass er das Messer zu seiner Verteidigung mit sich führe.

Das Messer wurde sichergestellt. Der Betroffene erhält eine Anzeige.

