"Mädchen für Technik-Camp" bei Dehn + Söhne in Neumarkt

Schnuppern in Metall- und Elektroberufe: Blinkender Blitz und viele Aha-Erlebnisse - vor 56 Minuten

NEUMARKT - Zehn Schülerinnen aus Neumarkt und Umgebung haben die zweite Ferienwoche für "Mädchen für Technik-Camp" bei der Firma Dehn + Söhne geopfert. Und das haben sie, so das gestrige Fazit, gerne gemacht. Hatten die Mädels doch viel Spaß beim Tüfteln, Fräsen und Löten und nehmen als Andenken einen selbst gefertigten, blinkenden Blitz mit nach Hause.

Am letzten Tag des Technik-Camps für Mädchen bei Dehn + Söhne präsentierten die zehn Schülerinnen stolz ihre Werkstücke. In der Lernwerkstatt fertigten die Mädels Blitze aus Aluminium mit LED-Lichtern. Dazu gab es noch einen USB-Stick mit Namen aus dem 3D-Drucker. © Foto: André De Geare



"Mädchen für Technik-Camp" hieß es bisher immer an Pfingsten auf der anderen Seite der Ingolstädter Straße, bei Pfleiderer und Europoles. In diesem Jahr hat die Initiative des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft (bbw), die damit mehr Mädchen für technische Berufe begeistern möchte, im Hause Dehn + Söhne einen zweiten "Camper" in Neumarkt gefunden.

Eine Woche lang werkelten die Zwölf- bis 14-Jährigen eifrig in der Lernwerkstatt des Marktführers für Blitz- und Überspannungsschutz, angeleitet von den betriebseigenen Azubis. Am Abend fuhren die Mädchen nicht nach Hause, sondern übernachteten im Hotel Schönblick.

Anke Schröter-Vieracker, die Ausbildungsleiterin von Dehn, Projektleiterin Fabienne Kleinknecht vom bbw und die Betreuerinnen berichteten bei der Abschlussveranstaltung am Freitag von einem reibungslosen und hochproduktiven Ablauf des Camps. Danach präsentierten die jungen Teilnehmerinnen ihren Eltern, was sie alles eigenhändig produziert haben. Und das in Form eines kleinen Spiels, moderiert von Julia und Lena, in dem alle zehn Mädels, flankiert von "Power-Point", zu Wort kamen.

Viel erlebt, viel gemacht haben die Schnupperpraktikantinnen. Los ging es mit dem CAD-Zeichnen: Am Computer designten sie das angepeilte Werkstück, einen Blitz aus Aluminium. Dann wurde es mechanisch: Nach mehreren Stunde Bohren, Sägen und Fräsen hatte jedes Mädchen zwei Blitze (Vorder- und Rückseite) und einen Standfuß aus Kunststoff in "Dehn-Rot" gefertigt. Nun fehlte nur noch die Elektronik, sprich die LED-Lichter, die die Blitz-Skulptur zum Leuchten bringen, und die dazugehörige Stromzufuhr: Also mit dem Lötkolben ran an die Platine!

Glänzende Jobaussichten

Etwas Freizeit blieb auch noch übrig, die Dehn mit gemeinschaftsbildenden Aktivitäten füllte. Zum Abschluss erhielten die Mädchen ein Zertifikat, dass sich in jeder Bewerbungsmappe gut macht. Dazu gratulierte ihnen auch Hermann Brandl. Der Oberpfälzer Geschäftsführer der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber, dem Hauptsponsor von "Mädchen für Technik-Camp", verwies auf die jüngste Studie, wonach 2017 jeder vierte Auszubildende in Deutschland seine Ausbildung abbricht. Deshalb sei es für junge Menschen wichtig, sich mit Praktika oder bei Infoveranstaltungen frühzeitig und vor allem richtig zu orientieren.

In Zeiten des Fachkräftemangels seien die Zukunftschancen im Metall- und Elektrogewerbe glänzend, betonte Brandl, ebenso die Verdienstmöglichkeiten. Eine hohe Arbeitsplatzsicherheit, viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden, und eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie – auch Dehn hat viele Arbeitszeitmodelle – machten die technischen Berufe auch für Frauen immer attraktiver.

Ein Hinweis: Mädchen zwischen zwölf und 14 Jahren können sich noch bis zum 22. April für das Pfingst-Technik-Camp von Pfleiderer und Europoles bewerben.

