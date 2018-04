Madonnentaler sucht neuen Besitzer

Der Neumarkter Münzverein lädt zu seiner 27. Auktion ins Johanneszentrum ein - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Münzen aus aller Welt, aus Kaiser- und Deutschem Reich, Literatur und Zubehör: Sammler können am Donnerstagabend, 5. April, bei der nächsten Münzauktion des Neumarkter Münzvereins wieder zahlreiche Schnäppchen ersteigern. Der Eintritt ist wie immer frei.

Ob dieser Madonnentaler von 1774 aus der Münzstätte Amberg einen neuen Besitzer finden wird, wird man am Donnerstagabend erfahren. © Foto: mi



Zum 27. Mal fällt am Donnerstag ab 19 Uhr im kleinen Saal des Johanneszentrums der Auktionshammer bei der öffentlichen Münzauktion. Der Münzverein Neumarkt führt alljährlich im April dieses Highlight für seine Mitglieder und für seine Gäste durch, erklärte Vorsitzender Andreas Meyer. Besichtigung und Einlass ist ab 19 Uhr. Um 20 Uhr beginnt der Aufruf der ersten Nummer.

Insgesamt werden fast 60 Stücke mehr ausgerufen als 2017. Mit 292 Geboten werden Auktionator Reinhard Beck und sein Helferteam alle Hände voll zu tun haben. Dabei, so Meyer, wird vieles ab einem Euro ausgerufen. Für Heimatsammler werden viele interessante Stücke zur Vervollständigung ihrer Sammlungen dabei sein. "Wer seine Bundesrepublik-Sammlung ergänzen will, wird zahlreiche Stücke in vorzüglicher und Stempelglanz-Erhaltung finden."

Ebenso kommen eine Reihe längst vergriffener Vereinsmedaillen des Münzvereines zum Aufruf, sowie Münzen aus aller Welt, Literatur, Papiergeld und viel Zubehör zur Versteigerung, "eine wahre Fundgrube für den Heimatsammler", so der Vorsitzende.

Für alle Interessenten die an der Münzauktion teilnehmen möchten, besteht bereits ab 19 Uhr Einlass im kleinen Saal zur Information und Besichtigung. Auktionslisten liegen auf.

