Magie, Musik und Kabarett im Freystädter Spitalstadl

Kartenvorverkauf hat begonnen: Jede Menge "Schmäh" und Dinnerabend - vor 18 Minuten

FREYSTADT - Viel Musik, Kabarett, ein Benefizkonzert und ein magischer Dinner-Abend: Das Spitalstadlprogramm für die kommende Saison verspricht jede Menge Abwechslung.

Bürgermeister Alexander Dorr, Rathausmitarbeiterin Anja Gilch und Spitalstadl-Managerin Katharina Bruckschlögl präsentierten das Spitalstadlprogramm für die kommende Herbst- und Wintersaison. © Foto: Anne Schöll



Auch Bürgermeister Alexander Dorr ist der Meinung: "Es ist ein breit gefächertes Angebot an alle". Er wies darauf hin, dass der Kartenvorverkauf zum Wochenstart begonnen hat. Den Programm-Auftakt macht Michael Mathis aus Beilngries, der nicht nur niedergelassener Hausarzt ist, sondern sich als Kabarettist und Musiker einen Namen gemacht hat und dafür mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Am Samstag, 22. September, gastiert er mit seinen Gedanken zu "Nüchtern betrachtet hilft nur Alkohol".

Zwei Wochen später, am Samstag, 6. Oktober, darf man sich auf das Scotty Bullock Trio freuen, die "Rawk’n Roll – unfiltered" mitbringen. Ausgestattet mit Kontrabass, Gitarre und Schlagzeug wollen sie ihre Gäste mit auf eine kurzweilige, musikalische Zeitreise quer durch den Musiktyp "Americana" nehmen.

Mathias Kellner kommt am Samstag, 27. Oktober und hat sein neues Album "Tanzcafé Memory" mit im Gepäck. Wie von ihm gewohnt, unterhält er in bayerischem Heimatsound, gewürzt mit viel Humor. Vier musikalische Profis aus dem Mostviertel in Niederösterreich, die sich Quetschwork Family nennen, reisen am Samstag, 17. November, in die Oberpfalz. Ein amüsanter Abend steht bevor mit jeder Menge "Schmäh".

Die Adventszeit startet am Samstag, 1. Dezember, mit einem Weltweihnachtskonzert, das Rudi Zapf und seine Freunde mitbringen. Es ist gespickt mit musikalischen Überraschungen und lässt auf unkonventionelle Art Weihnachtsvorfreude aufkommen.

Das neue Jahr beginnt mit einem Benefizkonzert am 12. Januar. Die "Neurosen" servieren Klezmer und Folk aus der ganzen Welt, und das alles, ohne Eintritt zu verlangen. Ebenfalls nicht nötig sind Platz- und Kartenreservierungen. Einfach kommen, zuhören und eine Spende in den Hut legen, der herumgegeben wird. Das Geld gibt die Band an den Verein "Schutzengel gesucht" weiter.

Etwas ganz besonderes wird der magische Dinnerabend am 2. Februar werden. Das Team des Café/Restaurant Beck lädt zunächst zu einem Drei-Gänge-Buffet ein. Danach entführen Magic Luigi und seine Assistentin La Rubia Loca die Gäste in die Magische Welt mit Jonglage, Zauberei und Artistik. Zu beachten ist hier: Eintrittskarten samt Reservierung sind nur bei der Stadt Freystadt im Vorverkauf erhältlich. Am 16. Februar ist wieder ein "alter Bekannter" zu Gast. Adjiri Odametey und seine afrikanische Weltmusik waren die letzten Male immer Garant für ein volles Haus in Freystadt. Einen Tag später stehen die Kinder im Mittelpunkt. Das Theater "Fritz und Freunde" bringt nachmittags um 15 Uhr die Geschichte "Die kleine Hexe" nach dem Buch von Otfried Preußler auf die Spitalstadl-Bühne.

Am Samstag, 30. März, machen "Tram des Balkans" auf ihrer Deutschland-Tour erneut Halt im Spitalstadl. Die fünf Musiker aus Lyon in Frankreich reisen mit ihrem Publikum musikalisch quer durch Europa.

"Kaffee und Bier" heißt es am 13. April. Dahinter verbirgt sich eine heitere musikalische Lesung mit Stephan Zinner und Stephan Leonhardsberger. Den Schlusspunkt setzt Karin Rabhansl am 27. April mit ihrer "Tod und Teufel Tour". Die Songs der jungen Niederbayerin kommen im Dialekt aber auch hochdeutsch daher und klingen nach Blues, Rock und Punk.

Einlass zu allen Veranstaltungen ist jeweils eine Stunde vor Beginn, wenn nichts anderes angegeben ist. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Stadt Freystadt unter =(0 91 79) 94 90 12, im Café/Restaurant Beck unter =(0 91 79) 9 59 17 oder online unter www.spitalstadl.freystadt.de.

as