Maibockfest in Plankstetten

Bis zum 1. Mai drei Tage Festbetrieb — Biergarten-Olympiade - vor 1 Stunde

BERCHING/PLANKSTETTEN - Von Samstag, 28. April, bis zum Dienstag, 1. Mai, wird in der Benediktinerabtei Plankstetten wieder das traditionelle Maibockfest rund um das dunkle und süffige Kloster-Starkbier gefeiert. An drei Tagen erwartet die Besucher jeweils von 11 bis 19 Uhr bei zünftiger Blasmusik und kulinarischen Klosterschmankerln ein buntes Programm für die ganze Familie.

Dunkles Bier, frisches Grün und hoffentlich schönes Wetter: Das Maibockfest in der Benediktinerabtei Plankstetten steigt heuer vom Samstag, 28. April, bis Dienstag, 1. Mai. Benediktinerabtei Plankstetten © Archivfoto:



Dunkles Bier, frisches Grün und hoffentlich schönes Wetter: Das Maibockfest in der Benediktinerabtei Plankstetten steigt heuer vom Samstag, 28. April, bis Dienstag, 1. Mai. Benediktinerabtei Plankstetten Foto: Archivfoto:



Am Samstag, 28. April, wird um 11 Uhr das Fest traditionell mit dem Anstich des ersten Maibockfasses durch Abt Beda Maria Sonnenberg in Gegenwart zahlreicher Ehrengäste eröffnet. Das erste Fass wird als Freibier ausgeschenkt.

Bei bayerischer Blasmusik lädt anschließend der extra aufgebaute Biergarten im barocken Klosterinnenhof zum Verweilen und Genießen kulinarischer Köstlichkeiten ein. Neben Frischem vom Grill gibt es vegetarische Gerichte, am Sonntag und Dienstag wird jeweils ein Ochse am Spieß gegrillt. Dazu schmeckt der frisch vom Fass gezapfte, süffige Kloster-Maibock. Kaffee und Kuchen sowie das Maibockspeiseeis runden das kulinarische Speisenangebot ab. Alle Speisen und Getränke sind wie gewohnt in bester Bioland-Qualität.

Viel Stimmung, Spaß und gute Laune heißt es ab 14 Uhr bei der 5. Kloster-Biergartenolympiade. Die aus fünf Teilnehmern bestehenden Mannschaften messen sich in verschiedenen Disziplinen wie Bierkistenstaffel, Bierfassrollen oder Masskrugstemmen. Den drei schnellsten und geschicktesten Teams winken Preise.

Schafkopf und Maipfeiferl

Am gleichen Samstag, findet um 19 Uhr in der Klosterturnhalle dann das alljährliche Schafkopfturnier statt. In der Startgebühr von 10 Euro ist eine deftige Brotzeit inbegriffen. Es gibt genussvolle Sachpreise und Kloster-Gutscheine zu gewinnen. Der Hauptgewinn ist eine von MdB Alois Karl gestiftete dreitägige Reise nach Berlin zum Bundeswahlkreis-Schafkopffinale.

Hobbygärtner und Gartenfreunde erwartet an allen drei Tagen im Klosterinnenhof ein großes und vielfältiges Angebot an Bio-Jungpflanzen aus der Klostergärtnerei. Die Mittelalterfreunde von Niedersulzbürg machen Geschichte lebendig und bieten ein buntes Programm mit Spielen aus dem Mittelalter an.

Für die jüngeren Besucher gibt es zudem eine Hüpfburg und Tretbulldogs. Unter Anleitung können die Kinder auch das Schnitzen von Maipfeiferln lernen. Am 1. Mai werden zudem Kräuterwanderungen rund um das Kloster angeboten.

Die Gäste und Besucher können sich auch geistlich stärken. So durch ein stilles Verweilen in der Klosterkirche, durch die Teilnahme am Chorgebet der Mönche (Mittagshore um 12 Uhr, Vesper um 18 Uhr) oder durch Besuch des Gottesdienstes am Sonntag um 10.15 Uhr).

Am Montag, 30. April ist dann Ruhetag. Am Dienstag, 1. Mai, gestaltet die bekannte Kabarettistin Lizzy Aumeier mit ihren Freunden die erste Maiandacht um 17 Uhr in der Klosterkirche. Das Maibockfest findet bei jeder Witterung statt.

nn