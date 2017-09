Malerei, Plastik und Fotografie

NEUMARKT - Die Ausstellung der Mitglieder des Kunstkreises Jura geht vom 15. September bis 8. Oktober in der Ausstellungshalle im Kulturhaus Reitstadel am Residenzplatz Neumarkt über die Bühne. Vernissage ist am Donnerstag, 14. September, um 19.30 Uhr.

Bei der Mitgliederausstellung des Kunstkreises Jura werden Werke der Malerei, Plastik, Grafik, Fotografie und Objektkunst gezeigt. © Foto: Kunstkreis Jura



Der Kunstkreis Jura feiert in diesem Jahr mit drei Ausstellungen sein 40-jähriges Bestehen: Im Juni der große Rückblick mit "Positionen aus 40 Jahren", diese Ausstellung ist zurzeit in der Partnerstadt Mistelbach zu sehen.

Einen aktuellen künstlerischen Überblick gibt die jährliche Mitgliederausstellung. Diese gilt als absoluter Höhepunkt der Vereinsarbeit. Es werden Werke der Malerei, Plastik, Grafik, Fotografie und Objektkunst gezeigt.

Auch werden zum 40-jährigen Bestehens des Kunstkreises die Gründungsmitglieder des Vereins an der Vernissage geehrt.

Der Atelierförderpreis wird heuer bereits zum achten Mal vergeben. Der durch eine externe Jury gewählte Preisträger wird an der Vernissage bekannt gegeben und vorgestellt. Auch die Jahresgabe 2017 wird präsentiert. Sie wurde von der Förderpreisträgerin des vergangenen Jahres, Karin Röser, Rauchbrandkeramikerin, gestaltet. Das kleine Stück "Kunst zum Mitnehmen" steht für alle Mitglieder des KKJ während der Vernissage bereit. Kunstliebhaber können es auch über einen Beitritt oder eine Spende an den Kunstverein erwerben.

Die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Samstag, 14 bis 17 Uhr, und Sonntag, 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr.

