Mancher Jungadler flog schon zu den Ice Tigers

Eishockey: Nachwuchsarbeit der Neumarkter Eagles boomt — Bewusster Verzicht auf Wettrüsten mit Ex-Profis - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Immer wieder schaffen es Spieler aus der Nachwuchsarbeit der Neumarkt Eagles, in höheren Ligen Fuß zu fassen. Unlängst berichteten die NN über ehemalige "Jungadler" bei den Burgthanner Canalian Rats und deren Erfolgsgeschichte von drei Aufstiegen in Serie. Dabei trug ein früheres Neumarkter Eishockeytalent als "Top drei Scorer" einen wesentlichen Beitrag zu dieser Story bei.

Ein Riesenspaß für alle Beteiligten ist das Spiel „Kinder vs. Eltern“ der Eagles im Eislaufstadion auf dem Neumarkter Festplatz. © Dominik Wastl



Aber nicht nur in der DNHL kommen Neumarkter Spieler immer weiter voran. Schon mehrere Schützlinge von Eagles-Jugendtrainer Viktor Scheermann haben den Weg zu den Jugendmannschaften der Ice Tigers in Nürnberg gefunden.

Einer konnte zudem schon Erfahrungen in der U13-Bayernauswahl sammeln. Adler-Vorstand Benedikt Schreiber freut es, dass sich Spieler auch bei Teams in höheren Ligen etablieren können und in ihren Teams teilweise sogar Führungsrollen einnehmen. Stolz berichtet er, dass das ein Novum sei, und nur wenige der anderen DNHL-Mannschaften ähnlich viel Engagement für den Nachwuchs zeigten wie die Neumarkter Eagles.

Natürlich stimmt es Schreiber auch etwas traurig, wenn einige der guten Nachwuchsspieler dem Verein den Rücken kehren. Aber das sei eben der Lauf der Dinge: "Junge Spieler streben ständig nach mehr, und da darf man ihnen keine Steine in den Weg legen."

Über die letzten Jahre hat sich die DNHL stark verändert. Viele ehemalige Spieler aus den DEB-Verbandsligen haben das Niveau deutlich angehoben.

Nachdem sich die Neumarkter Puckjäger früh gegen ein aktives "Wettrüsten" mit solchen Spielern entschieden hatten, ging der sportliche Anschluss etwas verloren. Die mit dem Standort Neumarkt verbundene kurze Eishockey-Saison auf der Freilauffläche am Volksfestplatz sei auch nicht gerade ein Magnet für solche Spieler, die es gewohnt seien, fast ein halbes Jahr auf dem Eis zu stehen, ergänzt Benedikt Schreiber. Andere Mannschaften hätten es da einfacher und einige verstünden es seit Jahren geschickt, die besten Spieler anderer Teams an sich zu binden.

Dennoch sehen sich die Neumarkter gut für die Zukunft gerüstet. In der nunmehr fast 20-jährigen Vereinsgeschichte hatten die Adler nie so viele aktive Mitglieder im Jugend- und Herrenbereich wie derzeit. Erstmals konnte zur aktuellen Saison eine zweite Mannschaft zur Teilnahme am Ligabetrieb gemeldet werden.

Hier sollen nicht nur die aus dem Nachwuchs stammenden Spieler leichter an den Herrenbereich herangeführt werden, sondern auch der Familienvater ohne jahrelange Erfahrungen im Eishockey Spaß an seinem Hobby haben.

Und auch das Angebot für die Kleinsten, die "Eislaufschule Felix", erfreut sich in der mittlerweile achten Saison an ungebrochenem Zuspruch der Neumarkter. Nicht einmal eine Woche nach Start der Anmeldung waren beide Kurse mit insgesamt 80 Kindern ausgebucht.

ZAlle Infos zum Sportangebot der Neumarkt Eagles gibt es auf www.eagles-neumarkt.de

