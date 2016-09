Mann bei Auffahrunfall am Dillberg leicht verletzt

Transporterfahrer hatte BMW gerammt - vor 17 Minuten

POSTBAUER-HENG - Am Donnerstagnachmittag gab es am Dillberg einen Auffahrunfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Der Schaden aber ist hoch.

Am Donnerstag um 16.30 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit seinem BMW die B8 von Neumarkt in Richtung Postbauer-Heng. Als der BMW-Fahrer mit seinem Fahrzeug am Dillberg verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte dies ein nachfolgender 25-jähriger Kleintransporter-Fahrer zu spät und fuhr mit seinem Fiat auf den Pkw auf und schob diesen gegen die Leitplanke. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden beträgt insgesamt rund 29.300 Euro.



nn

Mail an die Redaktion