Mann misshandelt Saufkumpan in Weiden schwer

41-Jähriger erlitt lebensgefährliche Verletzungen - vor 1 Stunde

WEIDEN - Weil ein 21-Jähriger einen 41-Jährigen körperlich so massiv misshandelte, dass dieser lebensgefährlich verletzt wurde, erließ die Staatsanwaltschaft am Dienstag gegen ihn Haftbefehl.

Am Montag gegen 22 Uhr, hielten sich die beiden Männer aus Weiden in einer Parkanlage in der Brenner-Schäffer-Straße auf und tranken Alkohol.

Da der Ältere, so die Angaben des Beschuldigten, ein Fahrrad stehlen wollte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern. In deren Verlauf soll der junge Mann mehrmals mit dem Fuß gegen den Kopf seines Kontrahenten getreten haben. Drei Männer, die das Geschehen zufällig beobachteten, verständigten die Polizei. Der dringend Tatverdächtige ließ sich von den Beamten widerstandslos festnehmen.

Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und befindet sich in einem Krankenhaus.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden wurde er am Dienstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Weiden vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann wegen versuchten Totschlags. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. nn

nn

Mail an die Redaktion