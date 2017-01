Mann schwebte nach Messerstecherei in Lebensgefahr

Streit eskalierte in Maxhütte-Haidhof - Beide Kontrahenten betrunken

MAXHÜTTE-HAIDHOF - Aus einem Streit wurde ein Gerangel. Aus einem Gerangel eine Messerstecherei. Bei einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in Maxhütte-Haidhof wurde ein 36-Jähriger so schwer verletzt, dass er nun in Lebensgefahr schwebt.

Gegen 1.30 Uhr kam es in dem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße zu dem folgeschweren Streit zwischen zwei Männern. In der Silvesternacht war der 36-Jährige in einer Wohnung in dem Haus zu Besuch, klingelte dann an einer anderen Wohnungstür bei einer 63-Jährigen. Dort hielt sich auch ein 62-jähriger Regensburger auf.

Zwischen den beiden betrunkenen Männern entwickelte sich ein Streit, dann ein Gerangel. In dessen Verlauf stach der 62-Jährige mehrfach mit einem Messer auf seinen jüngeren Gegner ein und ihn verletzte ihn schwer an Bauch wie Rücken. Anschließend verließ er die Wohnung.

Bewohner verständigten schließlich Polizei und Rettungskräfte. Der 36-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, musste dort notoperiert werden. Sein Zustand ist mittlerweile wieder stabil.

Bei der großangelegten Fahndung konnten die Einsatzkräfte den 62-Jährigern an seinem Wohnsitz in Regensburg festnehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich alle Beteiligten bereits vor der Tat. Warum es überhaupt zu dem Streit kam, müssen nun die Ermittlungen klären.

Der 62-Jährige befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Amberg erfolgt die Vorführung des Mannes vor den Ermittlungsrichter im Laufe des Montags.

bb

