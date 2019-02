Mann soll Nachbarshund aus dem Fenster geworfen haben

74-Jähriger entführte das Tier, als Besitzer sich im Keller aufhielt - vor 1 Stunde

WIESAU - Es ist eine Horrorvorstellung für jeden Tierbesitzer: Der eigene Liebling wird entführt und misshandelt. Genau das soll jetzt einem 34-Jährigen in Wiesau in der Oberpfalz passiert sein.

Es war Donnerstagabend, als ein 34-Jähriger seinen Hund im Hausgang eines Mehrfamilienhauses zurückließ, um in den Keller zu gehen. Daraufhin, so teilt die Polizeiinspektion Tirschenreuth mit, entführte ein anderer Bewohner des Hauses das Tier in seine Wohnung.

Der Hundebesitzer klingelte bei dem 74-Jährigen und forderte das Tier wieder zurück, der Mann öffnete seine Türe jedoch nicht. In der Zwischenzeit ging ein Bekannter des Hundebesitzers zur Rückseite des Hauses und sah, wie der Hund aus dem Fenster der Wohnung des 74-Jährigen im 1. Stock geworfen wurde.

Auf diese Weise gelangte der Hund zwar wieder zu seinem Besitzer, wurde jedoch bei dem Wurf verletzt und musste von einer Tierärztin behandelt werden, die bislang Prellungen feststellte. Der 74-Jährige bestreitet die Tat. Er wird wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz angezeigt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

lio