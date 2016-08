Manuel Traub gewinnt den Wettbewerb „Kreatives Design“

14 Schreiner aus dem Landkreis haben ihre Gesellenpüfungen bestanden - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Manuel Traub, Daniela Wittmann und Timo Kurzendorfer sind kreative Köpfe. das haben sie amtlich: Die jungen Schreiner gewannen mit ihren Gesellenstücken den Innungs-Wettbewerb „kreatives Design“ der Innung.

Manuel Traub hat für seinen Couchtisch eine moderne Kombination aus dunklem Nussbaum und weiß lackierten Flächen gewählt. Der Clou sind die versteckten Schubladen. © Foto: Michael Müller



Der Clou bei Manuel Traub Couchtisch sind die unsichtbaren Schubladen. Sie verschwinden in der Front aus geölten Nussbaum-Hirnholzwürfeln. Auf einen einem leichten Druck hin gleiten sie nach vorne, dank eines Magnet-Federmechanismus. „Der kommt in unser Wohnzimmer“, erklärt der 19-Jährige.

Timo Kurzendorfer hingegen muss noch einen Platz suchen für seinen Tisch mit den markanten Unterbau. Nur eines ist sicher: „Den gebe ich nicht mehr her.“

Daniela Wittman hat das Fernseh-Sideboard für die elterliche Wohnung gebaut. Allerdings auf Vorrat. Denn das jetzige Röhrengerät ist zu tief für das zierliche Möbel. „Erst brauchen wir einen neuen Fernseher“, sagt Wittmann.

Die Jury des Wettbewerbs waren stellvertretender Landrat Helmut Himmler und Johann Eichenseer, Leiter des Bildungszentrums der Handwerkskammer. Unterstützt wurden sie vom stellvertretenden Obermeister Herbert Götz.

14 Schreiner-Azubis stellten sich zur Gesellenprüfung, von denen alle bestanden. „Die Arbeiten haben ein hohes Niveau“ sagt Markus Turinsky, Schreinermeister aus Seligenporten und Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Es seien sauber und gut gearbeitete Stücke.

In einer Feierstunde gratulierte Obermeister Michael Kapfer den jungen Kollegen. „Ich bin sehr erfreut über den Einfallsreichtum der Prüflinge.“ Er wünschte ihnen, dass auch in der Gesellenzeit die Muße bleibe, Neues zu entwerfen und zu schaffen. Die Gesellenbriefe werden am Donnerstag, 8. September, um 19 Uhr bei der Freisprechungsfeier im Reitstadel übergeben.

Daniela Wittmann überzeugt die Jury mit einem Fernseh-Sideboard. Doch bevor das gute Stück ins Wohnzimmer, kommt muss ein passendes TV besorgt werden. © Foto: Michael Müller



Die Prüfung bestanden haben: Maximilian Feierler (Lehrbetrieb Gerhard Kellermann, Sengenthal), Marcel Fügl (Werthammer GmbH Neumarkt), Thomas Gilch (Franz-Josef Gilch Lauterhofen), Annika Höllerl (Josef Bösl, Pilsach), Alexander Holnberger (Mario Bärtl, Neumarkt), Timo Kurzendorfer (Tobias Fügl, Berg), Niklas Lerzer (Holz Hoch 3 GmbH), Berching), Lukas Schimp (Heinz Frank, Deining), Stefan Staudigl (Karl Streb GmbH, Berching), Manuel Traub (Josef Bärtl GmbH, Berching), Florian Wenzl (Michael Kapfer, Neumarkt), Julian Wild (Roland Urban, Neumarkt), Daniela Wittmann (Jakob Dorner, Deining).

