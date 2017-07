Marco Benz gewinnt Velburger Kirchweihtriathlon

VELBURG - Der Triathlonsport übt eine ungebrochene Anziehungskraft auf viele Athleten aus und begeistert auch jede Menge Zuschauer. Zum Start in Velburg haben sich 210 Teilnehmer in das 21 Grad warme Wasser des Velburger Badesees gestürzt.

Der Startschuss am Badesee. © Werner Sturm



Marco Benz vom Team Fitness easyfit hat den Sieg auf der olympischen Distanz (1200 Meter Schwimmen, 37,1 Kilometer Radfahren, 9400 Meter Laufen) beim 32. Velburger Kirchweihtriathlon geschafft. Er gewann in 1:50:41 Stunden. Bei den Damen hatte Astrid Zunner-Ferstl (Tristar Regensburg) die Nase vorne.

Beim Volkstriathlon (600 Meter Schwimmen, 19,8 Kilometer Radfahren, 4,7 Kilometer Laufen) standen Julian Andre Wohlfahrt (Laface Team Weiden) in 56:42 Minuten sowie Josefine Rutkowski (PSV Meiningen) in 1:4:46 Stunden ganz oben auf dem Siegertreppchen. Die Teamwertung beim Kurztriathlon hat die Staffel von Twin Neumarkt gewonnen. Markus Stark, Daniel Reindl und Christoph Sturm erreichten die Zeit von 1:57:21 Stunden. Die schnellste Staffel beim Volkstriathlon stellte das Team Jäger (Benjamin Jäger, Jens Jäger und Timo Jäger) mit 1:09:49 Stunden.

Das Organisationsteam um Triathlon-Abteilungsleiter Helmut Kagerer, rund einhundert Helfer aus Feuerwehr, Wasserwacht, BRK und Polizei sowie viele Freiwilliger des Turnverein sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Die vielen Schaulustigen entlang der Strecken bekamen Spitzensport und hervorragende Zeiten präsentiert.

Beim Kurztriathlon siegte Marco Benz vor Andreas Sperber (IFA Nonstop Bamberg, 1:54:08 Stunden) und dem für den TV Velburg startenden Roland Ziegaus, der in 1:56:36 ins Ziel kam. Bei den Frauen war die für "Tristar Regensburg" startende Velburger Lokalmatadorin Astrid Zunner-Ferstl einmal mehr nicht zu schlagen. In 2:03:58 Stunden siegte sie vor Petra Stiegler von Twin Neumarkt (2:11:42) und ihrer Vereinskameradin Antonie Heinemann (2:14:47).

Beim Volkstriathlon kam hinter Julian-Andre Wohlfart Rouven Oeckl von CIS Amberg in 58:45 Minuten ins Ziel, gefolgt von Thomas Voit vom BSC Woffenbach (58:48). Schnellster Velburger Volkstriathlet war Koni Panzer vom Turnverein, der mit 1:05:05 Stunden im Gesamtklassement einen ausgezeichneten 13. Platz belegte.

Bei den Frauen erzielte Josefine Rutkowski vom PSV Meiningen die schnellste Zeit. Zweite wurde Anna-Carolin Schneider von Tristar Regensburg in 1:08:57 Stunden vor Stefanie Schroth von NSU Triathlon in 1:11:21 Stunden. Schnellste Velburgerin war die für den ATSV Kallmünz startende Ulrike Schön, sie kam in 1:13:19 als Sechste ins Ziel.

Angelika Panzer kam als schnellste Starterin des gastgebenden TV Velburg in 1:15:13 Stunden auf den 9. Platz des Gesamtklassements bei den Frauen.

Überhaupt war der Velburger Abteilungsleiter Kagerer sehr zufrieden mit der Teilnahme seiner Sportler: "Unter den Startern, die aus ganz Deutschland angereist waren, war der TV Velburg mit über 30 Athleten vertreten", freute er sich. Schon am Vormittag war im Naturbad in Altenveldorf der Start des Schüler- und Jugendtriathlons.

45 Mädchen und Jungen gingen mit großer Begeisterung an den Start. Ihre Leistungen wurden mit viel Beifall belohnt. Bei der Jugend B siegten Noah Treptow (CIS Amberg, 40:07) und Nele Mederer (TV Velburg, 51:41).

Bei den A Schülern hießen die Gewinner Luca Bukenberger und Thomas Reindl (CIS Amberg, 43:30) und Anika Schneider (CIS Amberg, 46:43). Bei den B-Schülern haben Louis Baierl (DJK Weiden, 25:04) und Pauline Löw (VfL Nürnberg, 27:00) gewonnen.

Alle Ergebnisse: www.bit.ly/tvtriathlon

