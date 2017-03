Marco Gmelch führt den CSU-Stadverband Neumarkt

Neuer Vorsitzenden startet mit Elan — Die "Raute" soll wieder erscheinen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der CSU-Stadtverband hat einen neuen Vorsitzenden: Marco Gmelch erhielt auf der außerordentlichen Delegiertenversammlung im Schützenhaus Stauf 94 Prozent der gültigen Stimmen.

Alois Karl und Albert Füracker gratulieren dem frisch gewählten Vorsitzenden Marco Gmelch. © Michael Müller



Insgesamt waren 103 der orangenen Zettel in die Körbe geworfen worden; drei Zettel waren ungültig. Sechs Delegierte stimmten mit nein. "Das Ergebnis ist ein großer Vertrauensvorschuss", sagte Gmelch.

Er kündigte an, die "Raute" wieder zum Leben zu erwecken. "Das Informationsblatt ist wichtig für die CSU und für die Bürger Neumarkts", sagte er. Außerdem solle es in jedem Ortsverein Bürgerveranstaltungen geben, "um unsere Themen an den Mann und an die Frau zu bringen". Der CSU-Stadtverband werde auch die Kontakte zu Firmen, Kirchen, Vereinen und Verbänden wieder intensivieren. "Wir müssen wahrgenommen werden", sagte Gmelch.

Gmelch war der einzige Kandidat, vorgeschlagen vom designierten OB-Kandidaten Richard Graf, der die ausgeprägte Teamfähigkeit des JU-Vorsitzenden hervorhob. "Das brauchen wir in diesem Jahr." Schließlich sei nicht ausgeschlossen, dass Thomas Thumann ihn in die Stichwahl zwinge, fügte Graf augenzwinkernd hinzu.

Die stellvertretende Vorsitzende Pia Hübschmann war aus dem Saal vorgeschlagen worden, kandidierte aber nicht. "Wir haben uns zusammengerauft und es klappt", bat Hübschmann die Delegierten um Unterstützung für Gmelch.

Ebenfalls neu gewählt wurde Oliver Schlereth als einer der vier stellvertretenden Vorsitzenden. Das Amt war durch den Rücktritt von Ulrike Rödl frei geworden. Der Vorsitzende des Ortsverbands Stadtnorden und der Mittelstandsunion erhielt 95 Ja-Stimmen.

