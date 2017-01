Marihuana-Deal kam Neumarkter teuer zu stehen

32-Jähriger verkaufte Stoff an eine damals 16-Jährige - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Das schwere Geschütz eines Schöffengerichts wurde gegen einen 32 Jahre alten Mann aufgefahren, der der Weitergabe von Drogen an eine Minderjährige angeklagt war. Bei Licht besehen, handelte es sich aber nur um einen minder schweren Fall.

Rechtsanwalt Alois Kölbl erklärte für seinen Mandanten, dass der einräume, was Staatsanwalt Michael Kautz vorgetragen hatte. Es stimme, dass er vor mehr als zwei Jahren der 16 Jahre alten Bekannten zwei Gramm Marihuana für 20 Euro verkauft habe. Aber das Geschäft sei eher zufällig zustande gekommen.

Seine Freundin habe ihn im Sommer 2014 vor die Tür gesetzt und ein Freund habe ihm daraufhin ein Dach über dem Kopf gegeben. Zu dessen Bekanntenkreis habe auch das Mädchen gezählt. Bei Gesprächen erfuhr die 16-Jährige, dass der Angeklagte sich gelegentlich mal einen Joint dreht. Sie war darin nicht gänzlich unerfahren, hatte als 13-Jährige schon mal gekifft. Und sie sei es auch gewesen, die gefragt habe, ob sie ein paar Gramm Dope kaufen könne.

Die Mindeststrafe für die Weitergabe von Drogen an Minderjährige beträgt ein Jahr Haft, bei größeren Mengen und schlimmeren Absichten kann das Gericht sogar 15 Jahre Gefängnis aussprechen.

Doch Michael Kautz sah hier keinen Grund anzunehmen, dass der 32-Jährige versucht haben könnte, die junge Frau als Dauerkonsumentin anzufüttern. Er gehe von einem minder schweren Fall aus. Die Mindeststrafe liegt hier bei drei Monaten Freiheitsentzug.

Aus diesen Erwägungen heraus und weil der Angeklagte von Anfang an geständig war, fand er, seien neun Monate auf drei Jahre Bewährung ausreichend. Denn der junge Mann habe eine festen Job und sei nicht vorbestraft. Aber er müsse eine Geldauflage von 1000 Euro bezahlen und drei Gespräche mit einer Drogenberatung absolvieren.

Auf diese entlastenden Momente verwies auch Verteidiger Alois Kölbl. Sein Mandant stehe mit beiden Beinen im Leben und habe mit Drogen nichts mehr am Hut. So plädierte er dafür, mit dem Strafmaß am unteren Ende von drei Monaten zu bleiben und die Geldauflage auf 500 Euro zu begrenzen.

Richter Rainer Würth entschied nach der Beratung mit seinen beiden Schöffen, eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auszusprechen und die auf drei Jahre zur Bewährung auszusetzen. Im Gegenzug erhöhte er die Geldauflage auf 1500 Euro an eine noch zu bestimmende, gemeinnützige Einrichtung. Das Geld kann der 32-Jährige in Monatsraten von 100 Euro zahlen. Das Gericht setzte voraus, dass der Angeklagte nicht die Absicht gehabt habe, das Mädchen „anzufixen“, wie das Ködern im einschlägigen Jargon heißt.

Da er auf Nachfrage von Würth einräumte, erst seit knapp sechs Wochen keine Drogen mehr angerührt zu haben, blieben beim Richter Restzweifel an einer dauerhaften Abstinenz. Deshalb verpflichtete er den jungen Mann außerdem, in den nächsten Monaten vier Drogen-Beratungsgespräche zu führen.

CHRISTIAN BIERSACK