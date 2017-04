Marktstraße: Ladestation an jedem zweiten Parkplatz?

Verkehrswacht will Elektromobilität in Neumarkterer Innenstadt fördern - vor 55 Minuten

NEUMARKT - Während der warme Frühling die Fahrrad- und Motorradfahrer wieder auf die Straßen lockt, will die Kreisverkehrswacht Neumarkt das Bewusstsein für sicheres Fahren im Landkreis stärken.

Bald ein normales Bild in der Marktstraße? © dpa



Bald ein normales Bild in der Marktstraße? Foto: dpa



Der Vorstandsvorsitzende Hermann Pfeifer betonte in seiner Eröffnungsrede die Vorreiterrolle, die die Verkehrswacht Neumarkt in ihrer Arbeit übernehme. Der Verein führte nicht nur als erster im Landkreis Fahrsicherheitstrainings für Autos und Motorräder durch, sondern organisierte im vergangenen Jahr auch erstmals eine Verkehrssicherheitsschulung für Asylbewerber.

Ebenfalls ein wichtiges Thema ist die Elektromobilität im Landkreis, wo Hermann Pfeifer ambitionierte Pläne hat: So möchte er langfristig an jedem zweiten Parkplatz in der Marktstraße eine Elektroladestelle anbringen lassen und er plädierte in seiner Rede dafür, die notwendige Infrastruktur zu schaffen.

Im Anschluss verabschiedete die Kreisverkehrswacht Geschäftsführer Erwin März, der nach 35 Jahren Vorstandsarbeit aus privaten Gründen nicht mehr kandidieren wollte. Darüber hinaus wurde Christoph Rohm für "50 Jahre Verkehrssicherheit im Straßenverkehr" mit dem Goldenen Lorbeerblatt ausgezeichnet.

Schließlich stand noch die Wahl des Vorstands auf dem Programm, für den sich neben Geschäftsführer März auch Siegfried Wohlmann nicht mehr zur Verfügung stellte. Der erste Vorsitzende Hermann Pfeifer bleibt hingegen im Amt, beabsichtigt jedoch die Position in einigen Jahren an den nun stellvertretenden Vorsitzenden Johannes Bogner abzugeben.

JULIAN MÜNZ