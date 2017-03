Markus Bauer ist bayerischer Meister

NEUMARKT - Dass man auch im fortgeschrittenen Alter noch erfolgreich Gewichtheben kann, das hat jetzt auch Markus Bauer auf der bayerischen Meisterschaft in Waldkrichen bewiesen. Wer sein 35. Lebensjahr überschritten hat, gilt als "Master".

Markus Bauer ist 45 Jahre alt und gehört damit zu den „Masters“. Seinen Konkurrenten ließ er im Wettbewerb ziemlich alt aussehen. © Foto: abe



Insgesamt waren in Waldkirchen rund 60 Sportler dem Aufruf des Traditionsvereins aus dem Bayerischen Wald gefolgt und ermittelten ihre Besten. Darunter Michael Bauer, der erst im vergangenen Jahr die Kampfrichterlizenz erworben hatte, und sein Namenskollege Markus Bauer.

Michael, der Jüngere der beiden "Bauers", startete in der Altersklasse 2 (36 bis 40 Jahre). Nach 24-jähriger Wettkampfpause durfte er sich in der Klasse bis 94 kg mit 60 kg im Reißen und 72 kg im Stoßen mit der Silbermedaille schmücken und als bayerischer Vizemeister die Heimreise in die Oberpfalz antreten.

Ehrgeiz ungebrochen

Markus Bauer befindet sich zur Zeit in seinem dritten Frühling. Ob als Abteilungsleiter, Trainer oder in der Bayernligamannschaft des ASV: Sein Ehrgeiz ist ungebrochen. So war es auch in Waldkirchen am vergangenen Wochenende.

Der 45-jährige Gärtnermeister startete in der Altersklasse 3 (45 bis 50 Jahre) im Schwergewicht. Schon beim Reißen, das er mit 92 kg beendete, zeigte er, wer der Herr im Haus ist; da führte er schon klar vor seinem ärgsten Konkurrenten Josef Gotz (TSV Erding), der diese Disziplin mit 83 kg abschloss.

Beim Stoßen war bei Gotz mit 103 kg Endstation. Markus begann bei 118 kg und hatte den Titel bereits in der Tasche. Das hinderte ihn aber nicht daran, auch noch 122 kg erfolgreich in die Höhe zu wuchten; erst bei 125 kg blieb die Last Sieger über den Athleten.

Freude pur bei dem ASV-Heber, als ihm der Präsident des Bundesverbandes, Christian Baumgartner, die Goldmedaille umhängte.

Sein größter Wunsch: Ein Sieg beim letzten Bayernliga-Heimkampf an diesem Wochenende gegen die TSG Augsburg.

abe/ph