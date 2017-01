Marode Staatsstraße in Heng wird erneuert

POSTBAUER-HENG - Es ist der Straßenverkehr, der die Menschen bewegt: Und das im doppelten Sinne; bei der Bürgerversammlung im gut gefüllten Saal des Gasthauses Stiegler drehte sich ein Teil der Diskussion um den Zustand der Straßen in Heng und Köstlbach und über Raser in den Ortseinfahrten.

Die Staatsstrasse Heng, Einmündung Köstlbacher Straße, soll ausgebaut und saniert werden, da sie vom vielen Verkehr arg in Mitleidenschaft gezogen ist. © Foto: Wolfgang Fellner



„Die knallen da durch, da sind welche dabei, die fahren hundert. Das ist so nicht mehr hinzunehmen“, sagte ein Köstlbacher entrüstet. Bürgermeister Horst Kratzer, der vor der Diskussion routiniert und manchmal auch mit einem Augenzwinkern seinen Jahresbericht 2016 vorgelegt hatte, gab dem Mann Recht.

Die Gemeinde habe mit einem stationärem Messgerät die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge gemessen, die von Tyrolsberg kommend nach Köstlbach hinein fahren. 50 Prozent hätten die richtige Geschwindigkeit gehabt, sagte Kratzer, die anderen seien zu schnell, zum Teil sehr schnell gewesen.

Was tun, sei hier die Frage: Der Landkreis werde nicht alle Umbauten auf der Straße zulassen, es sei schließlich eine Kreisstraße, die schnell verbinden soll. Eine Verkehrsinsel wie in Tyrolsberg, sagte einer, sei überflüssig, da fahren alle so schnell durch wie früher auch.

„Ein richtiger Verschwenk muss her“, forderte ein anderer. Schon, sagte Bürgermeister Kratzer, „aber wenn sie danach wieder beschleunigen?“ Dann brauche es eben noch einen Verschwenk im Ort, sagte der Mann. So einfach sei das nicht zu machen, warnte Kratzer, und sagte zu, mit dem Bauausschuss sich des Themas anzunehmen.

Was sonst noch ansteht in Heng: Das alte Schulhaus soll saniert werden, Heizung und neue Fenster tun not. Außerdem wird überlegt, das Vordach über dem Eingang zu entfernen. Das hatte die Sparkasse, die einst in dem Gebäude eine Filiale unterhielt, anbringen lassen. Kratzer zeigte eine historische Aufnahme ohne Vordach: „Da wirkt die Fassade ganz anders.“

Auswirkungen der Raiba-Fusion

Das rief einen Bürger auf den Plan: „Welche Wirkung wird denn die Fusion der Raiffeisenbank Neumarkt mit Nürnberg haben“, wollte er wissen.

In der kommenden Woche werde es dazu ein Gespräch in Postbauer-Heng mit den RaiBa-Genossenschafts-Vertretern der Gemeinde geben, sagte Kratzer. Der Warenhandel spiele in der Kommune keine große Rolle mehr, die Filialen seien ja angeblich alle sicher.

Viele Autofahrer sind an der Ortseinfahrt Köstlbach reichlich zu schnell unterwegs. Ein Verschwenk könnte vielleicht helfen, so ein Bürger. © Foto: Wolfgang Fellner



Er persönlich habe die Vorgehensweise der Neumarkter RaiBa als nicht glücklich empfunden, vor Weihnachten so auf die eigenen Mitarbeiter zuzukommen, sagte er offen. Auch er sei der Ansicht, dass eine Lösung im Landkreis gesucht werden sollte.

Es habe ja schon einige Treffen zwischen Vorstand und Genossenschafts-Vertreter gegeben, sagte Kratzer, „und die sollen nicht immer harmonisch verlaufen sein“. Nach dem Treffen wisse man mehr. Wenn Postbauer-Heng weiter wachse, wollte ein Bürger wissen, auch wenn es nur langsam sei: „Wann stößt die Kläranlage an ihre Grenzen?“ Das lasse sich im Moment nicht so einfach klären, bremste Horst Kratzer.

In den vergangenen zehn Jahren seien 200 Leute zugezogen; wenn es so weiter gehe, sei noch Luft nach oben. Sollten aber alle in Planung befindlichen Grundstücke tatsächlich Bauland werden und auch bebaut, kämen gut 500 bis 600 Neubürger dazu. Ob es dann noch reicht, das werde derzeit von einem Fachbüro ermittelt.

Kläranlage reicht aus

Die Kläranlage sei für 10 000 Einwohnergleichwerte ausgelegt. Durch die Trennung in Schmutz- und Oberflächenwasser sei die Belastung der Anlage zurück gegangen, da sich das Schmutzwasser stark verringert habe. Man müsse jetzt das Ergebnis der Untersuchung abwarten.

In Heng stehe die Sanierung der Kreuzung der Staatsstraße mit dem Abzweig nach Köstlbach an. Durch den Umbau wolle man dafür sorgen, dass der Verkehr in bessere Bahnen gelenkt werde. Hohe Randsteine sollen dafür sorgen, dass die Lastwägen die Kurve nicht mehr so brutal wie bisher schneiden, der Einbau einer Querungsinsel in die Einmündung der Köstlbacher Straße soll den Verkehr zusätzlich kanalisieren.

Eigentlich wollte Kratzer die Straße bis zur Ortsausfahrt Richtung Seligenporten neu asphaltieren lassen, „doch dafür ist sie dem Baulastträger, also dem Land, noch nicht kaputt genug“. Außerdem soll der Milchhäusl-Platz ansprechend gestaltet werden.

Nichts geht mit dem Lagerhaus an der Alten Köstlbacher Straße voran. Das sollte erst zu einer Flüchtlingsunterkunft im großen Stil umgebaut werden; der Bauwerber habe aber seine Pläne zurückgezogen, das Gebäude stehe immer noch zum Verkauf.

Ein Fest wollen die Henger im kommenden Jahr feiern: Dann wird das laut Kratzer „älteste Gebäude der Gemeinde“, die Kirche St. Jakobus 950 Jahre alt.

Abstand von seinen ursprünglichen Plänen hat der Bauwerber genommen, erklärte Kratzer auf Nachfrage, der in Köstlbach ein 35 Meter langes Haus mit zehn Wohneinheiten bauen wollte: Das Gebäude hielt die Abstandsflächen nicht ein. „Der Antrag ist zurückgezogen worden“, sagte Kratzer, der Bauherr überlege sich jetzt, wie es weiter gehen soll. Aber, sagte Kratzer auch: „Wenn er kleiner baut, darf er das.“ Die Köstlbacher quittierten das mit Kopfschütteln. Da sei direkt gegenüber eine Landwirtschaft, sagte einer: „Die wollen alle in die Natur ziehen, und wenn es dann das erste Mal stinkt, sind sie dagegen.“ Probleme und Ärger seien so programmiert.

